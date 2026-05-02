Aemet activa el aviso amarillo por lluvias esta tarde en el área Metropolitana y Henares

Archivo - Una mujer se protege de la lluvia con un paraguas, a 8 de junio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para esta tarde el aviso amarillo por lluvias en el área Metropolitana y Henares de la Comunidad de Madrid.

En concreto, el aviso estará activo hasta las 20 horas de este sábado debido a que las previsiones apuntan a posibles acumulaciones de agua de hasta 15 milímetros en una hora.

De acuerdo con Aemet, la probabilidad de este fenómeno, de peligro bajo, es de entre un 40 y un 70 por ciento. Además, no se descarta que las precipitaciones puedan llevar asociado granizo.