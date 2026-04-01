Las aerolíneas que operan en Barajas programan 7.067 vuelos en la segunda fase de la Semana Santa, un 4%

Un viajero en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las aerolíneas que operan en Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han programado 7.067 vuelos durante la segunda fase de las vacaciones de Semana Santa, un 4% más con respecto a la festividad el año pasado, según han informado a Europa Press fuentes de Aena.

En concreto, desde este miércoles día 1 hasta el lunes día 6 de abril hay previstos 274 vuelos más desde el aeródromo madrileño que en mismo periodo de la Semana Santa de 2025, cuando fueron 6.793 los vuelos programados entre el miércoles 16 y el lunes 21 de abril.

El día con mayor número de vuelos previstos operados desde el aeropuerto madrileño, con un total de 1.221, será el lunes 6 de abril --festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana--, seguido del domingo día 5, con 1.201 movimientos programados.

Por su parte, los días con menor actividad prevista son el sábado 4 de abril, con 1.132 vuelos programados, y el Jueves Santo, día 2 de abril, con 1.159 movimientos previstos.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.