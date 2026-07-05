Afecciones nocturnas a la movilidad en Conde de Casal desde este lunes con motivo de las obras de la línea 11 de Metro

Afecciones nocturnas a la movilidad en el entorno de Conde de Casal con motivo de las obras de la línea 11 de Metro. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del nuevo intercambiador de Conde de Casal y la nueva conexión entre las líneas 6 y 11 de Metro de Madrid provocarán afecciones nocturnas al tráfico en el entorno desde la noche de este lunes hasta la madrugada del viernes.

Los trabajos afectan a la M-30, dando lugar a diferentes cortes de tráfico. El Ayuntamiento ha informado en un comunicado que la noche de este lunes al martes, en horario de 23 a 6 horas, se cortará la calzada lateral exterior de M-30 desde el pk 9+800 hasta el pk 8+700.

La alternativa es la calzada central y salida en el siguiente transfer a ÓDonell-M23. Además, se cortará el ramal de acceso desde la A-3 en sentido salida a la calzada exterior de M-30, teniendo como alternativa la salida de El Bosco para dar la vuelta.

En la noche del martes al miércoles, también de 23 a 6 horas, se cortará la calzada central exterior de M-30 y el baipás exterior. Como alternativa estará la calzada lateral de M-30.

Además, en la noche del miércoles al jueves 9, en los mismos horarios, se cortará la calzada central interior de M-30 y el baipás interior. Como alternativa se ofrece la calzada lateral de M-30.

Por último, en la noche del jueves al viernes, de 23 a 6 horas, se ocuparán carriles alternos de la calzada lateral interior, pero nunca se cortará por completo.