La Agencia Tributaria instala una veintena de Puntos Violeta en sus instalaciones de Madrid

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, inaugura un Punto Violenta en las instalaciones de la Agencia Tributaria en la calle Montalbán de Madrid. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha instalado en sus instalaciones en la Comunidad de Madrid una veintena de Puntos Violeta desde el que se ofrecerá a las mujeres víctimas de violencia machista toda la información básica de los recursos que tiene a su disposición.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha inaugurado este miércoles uno de los Puntos Violeta en la oficina de atención al público de la AEAT en el centro de Madrid. Ambas entidades materializan así los compromisos en el protocolo de adhesión a la rede de Puntos Violenta, informa la Delegación en un comunicado.

En total, la Agencia Tributaria contará con 20 "espacios seguros" en la región en las oficinas de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda, Colmenar Viejo, El Escorial, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Torrejón de Ardoz, Madrid Suroeste, Montalbán, Madrid Norte, María de Molina, Madrid Este y Madrid Este-San Blas.

"Continuamos expandiendo los Puntos Violeta en la región", ha celebrado Martín, quien ha incidido en que estos "espacios seguros" sirven para "dar respuesta a aquellas personas que necesiten información, atención o que requieran visibilización" de lo que el delegado considera un "problema estructural".

La Delegación del Gobierno ha instalado ya Puntos Violeta en instalaciones de la Seguridad Social y las universidades madrileñas con el objetivo final de "dar un mejor servicio y de frenar entre todos la violencia machista".

Martín ha estado acompañado de la jefa de la Unidad de Coordinación Contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación de Gobierno en Madrid, Eva Corrales; así como del delegado especial de Madrid de la AEAT, Rafael Mancho; y el jefe de la Dependencia Regional de Relaciones Especiales de la Delegación Especial de Madrid, Jesús Manuel Andradas.

Por su parte, Mancho ha asegurado que la Agencia Tributaria "ha tenido claro la necesidad de incorporar la organización a la red de Puntos Violeta". Además, ha informado de que la entidad ha recibido "apoyo" de la Delegación del Gobierno para la formación del personal para brindar un servicio que, en el caso de la AEAT contará con el "valor añadido" de la "especialización en ámbito fiscal".