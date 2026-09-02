Agotadas en apenas dos horas las 8.000 plazas del programa de visitas gratuitas '¡Bienvenidos a Palacio!'

Archivo - Salón Estuardo del Palacio de Liria, en Madrid (España), a 2 de septiembre de 2020. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las cerca de 8.000 plazas de la 13ª edición de '¡Bienvenidos a Palacio!' se han agotado este miércoles en menos de dos horas, después de que la Comunidad de Madrid abriera a las 10 horas las inscripciones para participar en las visitas guiadas gratuitas a 24 palacios históricos de la región.

Los usuarios han tenido que afrontar largas colas virtuales para acceder a la Central de Reservas de Patrimonio Cultural, con tiempos de espera superiores a 55 minutos, según ha podido comprobar Europa Press.

Las entradas han quedado completamente agotadas a las 11.45 horas, una hora y 45 minutos después de la apertura de las reservas. No obstante, los interesados que no hayan conseguido plaza todavía pueden anotarse en la lista de espera.

A las 10.44 horas ya no quedaban plazas para once de los espacios incluidos en el programa, entre ellos los palacios de Uceda, Liria, Goyeneche, Buenavista, Santoña y Parque Florido.

A las 11.15 horas, la oferta disponible se había reducido a cinco inmuebles: los palacios de Zurbano, Marqués de Villafranca, Duque de Abrantes, Godoy y el Castillo-Palacio de Aldovea. Nueve minutos después únicamente quedaban plazas para cuatro y, a las 11.40 horas, solo mantenían disponibilidad el Palacio del Marqués de Villafranca y el Castillo-Palacio de Aldovea.

VISITAS GRATUITAS A 24 EDIFICIOS HISTÓRICOS

La Comunidad de Madrid celebrará entre el 11 de septiembre y el 1 de diciembre la 13ª edición de '¡Bienvenidos a Palacio!', que permitirá visitar de forma gratuita 24 edificios representativos del patrimonio histórico de la región.

Durante casi tres meses, especialistas en patrimonio cultural acompañarán a los participantes en recorridos por salones de recibo, bibliotecas, jardines históricos, patios monumentales, colecciones de arte y otros espacios de valor patrimonial. Las visitas permitirán conocer la historia de los edificios, sus transformaciones arquitectónicas y el papel que desempeñaron sus propietarios e instituciones a lo largo de los siglos.

Muchos de estos inmuebles fueron concebidos originalmente como residencias nobiliarias y actualmente albergan embajadas, academias, fundaciones y otras entidades. Desde su puesta en marcha, el programa ha permitido acercar este patrimonio a más de 103.000 visitantes.

LOS PALACIOS DE GOYENECHE Y UCEDA, NOVEDADES DE ESTA EDICIÓN

Entre las principales novedades de esta edición se encuentra la incorporación del Palacio de Goyeneche, diseñado hacia 1722 por José Benito de Churriguera para Juan de Goyeneche y considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura barroca civil madrileña.

El inmueble alberga desde 1773 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, después de la reforma dirigida por Diego de Villanueva, y conserva un destacado patrimonio artístico vinculado a la historia de la institución.

También podrá visitarse por primera vez dentro del programa el Palacio de Uceda, coincidiendo con la conmemoración del quinto centenario del Consejo de Estado.

Conocido históricamente como Palacio de los Consejos, fue uno de los edificios civiles más importantes del Madrid de los Austrias y llegó a ser considerado el inmueble más relevante de la ciudad después del antiguo Alcázar Real.

La programación incluirá además algunos de los principales exponentes del patrimonio palaciego madrileño, entre ellos los palacios de Buenavista, Liria, Infante Don Luis, Fernán Núñez, Santoña, Marqués de Villafranca, Zurbano, Condesa de Adanero, Parque Florido y Godoy.

La oferta se completa con el Palacete de Basilio Avial, el Castillo-Palacio de Aldovea y otros inmuebles de interés histórico y arquitectónico.