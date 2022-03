Agricultores madrileños creen que las medidas de Ayuso anunciadas para el sector "no son la solución a corto plazo"

Aseguran que en 15 años ha desaparecido "el 30% de la agricultura y la ganadería" en la Comunidad de Madrid

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid creen que las medidas anunciadas este viernes por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "no son la solución a corto plazo" y piden un plan de choque urgente y rápido para abordar la problemática en el sector debido a la subida de los costes.

Así lo ha expresado, en declaraciones a Europa Press, la secretaria general de la asociación de Agricultores y Ganaderos Independientes de Madrid AGIM COAG, Ivanna Martínez, después de que Ayuso haya anunciado un paquete de medidas para aumentar la producción de aceite de oliva en la región, que contará con una inversión anual de 1,3 millones de euros y contempla desde ayudas directas para superficie plantadas como nuevas plantaciones hasta donaciones de cultivo y formación para los agricultores madrileños.

"Todas las ayudas son bienvenidas pero están más encaminadas a la recuperación de los olivares tradicionales en la Comunidad de Madrid (...) Estamos a favor pero ahora mismo, como ayudas de primera importancia para poner en marcha, no creemos que sean las más adecuadas", ha valorado.

Martínez ha subrayado que estos momentos el sector está "sufriendo un declive exagerado" debido al incremento de los costes y los bajos precios de los productos en el mercado. Por ello, piden un plan de choque rápido que pueda paliar "un poco la subida exagerado de los costes".

MEDIDAS CONTUNDENTES

En esta línea, el líder de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA Madrid, Jesús Anchuelo, ha pedido una "reunión urgente" con la presidenta para manifestarle los problemas reales que tienen los profesionales del sector y pedirle medidas "contundentes y eficaces".

"Están bien algunas de las medidas como las ayudas para la producción del aceite pero hay muchos más sectores afectados como la ganadería", ha trasladado, en declaraciones a Europa Press.

Además, ha criticado al Gobierno regional por "vender" el Plan Terra, como una ayuda de 100 millones que "no son tal", sino "ayudas comprometidas ya en el plan de desarrollo rural de la Comunidad de Madrid". "Son ayudas europeas (...) todas esas ayudas existen desde hace 20 años. Que no vengan a contarnos una película a su manera", ha reprochado.

Anchuelo ha asegurado que en 15 años ha desaparecido "el 30% de la agricultura y la ganadería" en la Comunidad de Madrid. "Me gustaría a mí saber donde están las 13.000 personas que dice la presidenta que van todos los días a trabajar al campo, no llegamos a 2.000 entre agricultores y ganadores", ha explicado, quien ha detallado que no se puede confundir al sector con "la agroindustria".

También se ha referido a las productos de la Marca M, que incluyen "productos de fuera de Madrid" porque tiene como requisito que se hayan elaborado, transformado o producido en la región.

"La Comunidad de Madrid tiene competencias y no puede mirar para otro lado. Hay comunidades, como Andalucía o Galicia, que van a sacar decretos de ayudas directas. Queremos que Madrid haga lo mismo, que copie a Feijóo (presidente de la Xunta)", ha lanzado.