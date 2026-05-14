Ahorramas eleva más de un 4% su inversión en aperturas y mejoras de tiendas en 2025, hasta casi 60 millones de euros

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MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Ahorramas ha incrementado en más de un 4% su inversión destinada a aperturas, reformas y modernización de tiendas durante 2025, hasta alcanzar casi 60 millones de euros, con el objetivo de reforzar su red comercial, impulsar la eficiencia operativa y avanzar en sostenibilidad.

Así lo ha destacado la compañía en un comunicado, en el que ha detallado que la inversión en la red de tiendas representa el 64% del total del esfuerzo inversor, lo que ha permitido desarrollar un total de 21 actuaciones entre nuevas aperturas, reformas y cambios de imagen.

En concreto, Ahorramas ha abierto siete nuevas tiendas durante el año, con una inversión global de 46 millones de euros, frente a los 42 millones destinados a este ámbito en 2024. Los nuevos establecimientos se ubican en municipios y zonas como Valdebebas, Pozuelo de Alarcón, Parla y Navalcarnero, en Madrid, e Illescas (Toledo).

A ellos se suma la apertura de su primera tienda en Castilla y León, situada en Ávila. La compañía ha señalado que todas estas aperturas permiten ampliar su presencia territorial y reforzar su modelo de proximidad en las áreas donde opera en España.

Asimismo, la cadena ha acometido la reforma de siete establecimientos existentes, con una inversión de 13,6 millones de euros destinada a actualizar el modelo de tienda, optimizar espacios y mejorar la experiencia de compra de los clientes.

A estas actuaciones se añaden otros siete cambios de imagen en puntos de venta, con una inversión adicional de 1,3 millones de euros, dentro de la estrategia de actualización constante de su parque comercial.

Ahorramas ha explicado que este esfuerzo inversor se complementa con la incorporación de herramientas tecnológicas de gestión orientadas a mejorar la eficiencia de las operaciones diarias tanto en tiendas como en logística, con el fin de consolidar el crecimiento sostenido de la compañía.

La empresa ha subrayado que estas iniciativas forman parte de una estrategia a largo plazo centrada en el desarrollo de un modelo de crecimiento sostenible, eficiente y orientado al cliente, incorporando además criterios de eficiencia energética y sostenibilidad en el diseño y gestión de sus activos.