La AIReF avala las previsiones de la Comunidad para 2027 con un crecimiento estimado del 2,3% del PIB

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MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado las previsiones que acompañan al proyecto de Presupuestos de 2027 de la Comunidad de Madrid, que estima un crecimiento del PIB en términos de volumen del 2,3%, en línea a lo esperado por la institución independiente y en el intervalo de las previsiones de otros organismos.

Para el año 2026, el crecimiento del PIB en términos de volumen previsto por la Comunidad de Madrid asciende al 2,8%, ligeramente por estimada por la AIReF (2,7%), mientras que de cara a 2027 se sitúa en el 2,3%, en línea con lo esperado por el organismo, según ha detallado en un comunicado.

Las previsiones del Gobierno autonómico se formulan en términos de personas ocupadas de la Encuesta de Población Activa (EPA) en vez de en términos de la Contabilidad Regional de España (CRE). La Comunidad apunta a un crecimiento del empleo, en términos de personas ocupadas de la EPA, del 2% en 2026 y del 1,7% en 2027.

En este caso, las previsiones de crecimiento de la Comunidad de Madrid para 2026 y 2027 son inferiores a las de la AIReF, mientras que son superiores para el resto de los años.

En cuanto a las de la AIReF, formuladas en términos de personas ocupadas de la CRE, implican crecimientos del 2,4% para 2026 y del 2,2% para 2027.

Sobre el deflactor implícito del PIB previstos, el Gobierno regional prevé un crecimiento del 2,6% en 2026, que se acelera hasta el 3,3% en 2027. Por su parte, el organismo estima en su escenario central un crecimiento superior en 2026 (3%), que se desacelera a partir de 2026, con tasas del 2,6% en 2027.

En su informe, la AIReF recalca que las previsiones macroeconómicas para las comunidades autónomas se realizan en un contexto de alta incertidumbre y riesgos del entorno geopolítico.