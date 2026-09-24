Alcalá de Henares adelanta la Navidad con tres días de belenes, artesanía y talleres en las Bernardas

Archivo - Uno de los Belenes del municipio - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Henares adelantará este fin de semana una de sus tradiciones navideñas con la IV Feria de Belenismo, que llenará de figuras, escenas y pequeños paisajes el claustro del Convento Cisterciense de San Bernardo, conocido como las Bernardas, cuando todavía faltan tres meses para Navidad.

El recinto acogerá la feria por cuarto año consecutivo. Organizada por la Hermandad del Carmen con la colaboración del Ayuntamiento y la Diócesis de Alcalá, la cita combinará puestos de artesanía, una exposición y dos cursos para quienes quieran aprender a construir su propio belén.

La muestra 'Escenas complutenses del nacimiento de Jesús' propone imaginar cómo sería un belén ambientado en Alcalá de Henares. A través de distintas escenas del Nacimiento, los visitantes podrán acercarse al trabajo de composición y detalle de los belenistas, según destacan los organizadores a través de redes sociales. La exposición está organizada por la Asociación Complutense de Belenistas en colaboración con la Hermandad del Carmen.

En los puestos habrá figuras, miniaturas y complementos para preparar el belén mucho antes de diciembre. Participarán 3D Miniaturas y Belenismo, Artesanía Mirete, Chiquirritín, Pedro Artesanía, El Sueño de San José, Fran Carrillo, Jesús Ferreiro, Joaquina Hurtado, María José Riofrío Santamaría, Marta Barja y Montserrat Ribes.

Como novedad, se une a la feria El Milagro, un distribuidor madrileño que llevará belenes murcianos de la familia Griñán, piezas napolitanas de Di Napoli y Di Francezco, artesanía aragonesa y animales de barro de Granada, entre otros artículos.

TALLERES INCLUIDOS EN LA ENTRADA

La Asociación Complutense de Belenistas impartirá además dos cursos teórico-prácticos el sábado. A las 10.30 horas, Francisco Morales dirigirá el taller 'Construcción de un Portal de Belén' y, a las 17.30 horas, Antonio Vergara enseñará técnicas de construcción de belenes, entre ellas tallado, texturas y pintura.

Los cursos están incluidos en la entrada, que cuesta tres euros, hasta completar aforo. La feria abrirá este viernes de 17 a 21 horas; el sábado de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, y el domingo de 10 a 13 horas.