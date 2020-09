El alcalde de Fuenlabrada critica a Ayuso por avisar de las restricciones "poco antes de la rueda de prensa"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha mostrado su malestar con la Comunidad de Madrid por conocer "cinco minutos antes de la rueda de prensa" del viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, las nuevas restricciones por Covid-19 al municipio.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha asegurado que "curiosamente después de mantener reuniones con la Consejería de Salud todos los días", han sido informados de estas nuevas medidas poco antes de hacerlas públicas a la ciudadanía.

"Venimos reclamando que no son formas de trabajar con los ayuntamientos. Nos piden colaboración, nos piden cooperación, pero no es razonable que me entere cinco minutos antes que el resto de ciudadanos", ha señalado Ayala.

Según el alcalde del municipio, la Comunidad de Madrid "se ampara en situaciones técnicas", pero "es una falta de intentar colaborar conjuntamente con los ayuntamientos".

Este viernes los alcaldes socialistas de ocho municipios de la zona Sur de Madrid, cuatro de ellos con zonas 'restringidas' por los contagios por Covid-19, han acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de volver "una vez más a aplicar medidas de restricción de la movilidad en sus ciudades sin contar con los ayuntamientos y sin ni siquiera informar a los Gobiernos locales".

Según fuentes consultadas, los regidores han tenido constancia de las restricciones 30 minutos antes de que el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, informase en rueda de prensa de las ocho nuevas áreas sanitarias básicas de Madrid con restricciones.

"Me consta que los alcaldes de los municipios a los que afecta, que serían en este caso una zona en Fuenlabrada y dos en Alcorcón (Javier Ayala y Natalia de Andrés, respectivamente) han sido informados por el consejero de Vivienda a lo largo de esta mañana", ha respondido el viceconsejero a preguntas de los periodistas.

