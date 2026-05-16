El alcalde de Leganés defiende la gestión del PP en el sur y acusa a la izquierda de buscar el "empobrecimiento mental"

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, durante una entrevista para Europa Press, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha reivindicado la gestión del Partido Popular de Madrid en el sur de la región frente a una izquierda que quiere hacer creer que no es así, buscando el "empobrecimiento mental" de estos municipios.

"Yo me he criado toda la vida allí en el sur, en Leganés, cuando yo escucho a los partidos de izquierda protestar siempre como los del sur nos tienen abandonados pasan de nosotros, al final te están metiendo en la cabeza un empobrecimiento mental", ha afirmado el regidor en una entrevista con Europa Press.

Leganés fue uno de los municipios de lo que se conocía como 'cinturón rojo' del sur de Madrid que en las pasadas elecciones de 2023 y tras años de gobierno socialista pasó a gobernar el PP en minoría junto a Unión por Leganés (ULEG).

Recuenco ha reivindicado que un vecino de Leganés no tiene "nada que envidiar" a un vecino del norte de Madrid, de la capital o de municipios como Arganda del Rey o Pozuelo porque tienen a "gente maravillosa" que ha salido del municipio.

"El último que conoce todo el mundo es Rafa Jódar (tenista). Es de Leganés, es pepinero. Y por no decir del doctor Maroto, que fue el que introdujo la rehabilitación cardíaca en este país. Hay que sentirse muy orgulloso de dónde venimos y ver esas figuras y decir, si ellos lo han logrado, lo puede lograr cualquier vecino de Leganés", ha reivindicado.

Sobre la posibilidad de presentarse de nuevo a las elecciones para volver a ser alcalde el año que viene, ha indicado que "no hay nada más bonito" que ser regidor de tu pueblo. "Las cosas pasan en la vida, es muy difícil predecir el futuro. No sé qué me pasará en el futuro, y fíjate que he hecho muchas cosas profesionalmente antes de ser alcalde, pero creo que no hay nada más bonito que ser alcalde de tu pueblo. Con eso te he dicho todo", ha expresado.

Consiguió ser regidor gracias al apoyo de ULEG, un partido con el que ha asegurado que la relación es "buena" y se "entienden", pese a que hay que hacer concesiones. "Me gustaría tener una mayoría absoluta, por supuesto, y si no sería una hipócrita si te dijese lo contrario", ha señalado, al tiempo que ha indicado que cada uno pone de su parte para entenderse.

Del resto de la oposición ha subrayado que Vox, Más Madrid o Podemos durante la legislatura han apoyado alguna propuesta, en el PSOE no apoyan "absolutamente nada". "Yo creo que el PSOE tiene un problema. Se piensa que Leganés es suyo y que la Alcaldía es suya. Y Leganés es de sus vecinos, de lo que decían cada cuatro años. Y hace tres años decidieron que el alcalde tenía que ser del Partido Popular", ha afirmado Recuenco.

Por último y sobre Vox, ha lamentado que su estrategia pase por unirse a la izquierda para "bloquear" ya que considera que es su "mejor aliado".