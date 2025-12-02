El alcalde de Leganés defiende que las redadas en La Cubierta son "un golpe a la inseguridad"

Archivo - El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco. - EUROPA PRESS - Archivo

LEGANÉS 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), considera que las últimas redadas en los bares de ocio de La Cubierta suponen "un golpe a la inseguridad" y ha afirmado que su Gobierno "ha sido contundente" con la situación en el coso taurino.

"Dije que los delincuentes me iban a tener enfrente, y enfrente me tienen. La unión entre Policía local, Policía Nacional y Guardia Civil nos permite combatir a toda esa gentuza", ha destacado.

En este punto, ha precisado que los datos sobre detenidos e identificados corresponden a los operativos que se han llevado a cabo en La Cubierta en el último mes. "Se ha hecho una suma de todas las intervenciones", ha precisado.

En estas redadas en salas de La Cubierta, la Policía ha detenido a 30 personas y ha identificado a más de 500, muchas de ellas con antecedentes policiales.

Por otro lado, Recuenco ha asegurado que otra zona conflictiva --el polígono de Prado Overa- está "mucho más calmada". No obstante, ha dicho que hay que mantener la "guardia". En este polígono hubo el pasado año varias intervenciones policiales contra fiestas ilegales de corte latino que se celebraban en naves industriales y algunos establecimientos.