Alcaldesa de Alcalá alerta de un aumento de migrantes alojados en el CAED de la ciudad y exige explicaciones al Gobierno

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha alertado de un aumento del número de migrantes alojados en el Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) de la ciudad, que, según ha asegurado, ha pasado de 471 a 953 residentes en apenas trece días, y ha exigido explicaciones al Gobierno central por no informar al Ayuntamiento.

"El CAED de Alcalá ha más que duplicado las personas alojadas en apenas trece días: de 471 a 953 residentes, 482 más, según los partes del propio Ministerio", ha afirmado Piquet, quien ha vinculado este incremento a la crisis migratoria de El Hierro y los posteriores traslados de personas llegadas a Canarias a la Península.

Para la regidora, "es algo que continuamente hacen sin avisar, sin ninguna transparencia, sin ninguna información". En este sentido, ha recordado el carácter temporal con el que se presentó el centro y ha contabilizado las personas atendidas en estas instalaciones en unas 14.000 en los tres años que lleva en funcionamiento.

La alcaldesa ha reclamado al Gobierno central que aclare cómo se están llevando a cabo las identificaciones, los procedimientos para determinar la edad de los acogidos y las comprobaciones correspondientes, así como las previsiones sobre su permanencia en las instalaciones.

"No sabemos de dónde vienen, no sabemos si están filiados, no sabemos si no tienen papeles, quiénes son, no sabemos para qué vienen, cuánto tiempo van a estar", ha afirmado Piquet en declaraciones remitidas a los medios.

Asimismo, la regidora ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de trasladar a los ayuntamientos y las comunidades autónomas las consecuencias de su política migratoria. "Lo están distribuyendo entre ayuntamientos y comunidades autónomas, reparten las responsabilidades y ellos no hacen nada", ha reprochado Piquet, quien ve un "efecto llamada".

INSISTE EN EL CIERRE DEL CENTRO

Ante esta situación, Piquet ha reclamado una reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con la delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, para abordar la situación del CAED.

Por último, la alcaldesa ha reiterado su petición de clausurar estas instalaciones, cuyo carácter temporal ha vuelto a poner en cuestión. "Sigo exigiendo el cierre de este centro temporal que ya cumple tres años de permanencia en Alcalá de Henares", ha concluido.