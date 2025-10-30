La alcaldesa de 'Sanse' reivindica la "limpieza, constancia y legalidad" como ejes de gestión en la ciudad

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Soledad Fernández, ha hecho balance de sus más dos años de mandato en la Alcaldía, reivindicando la "limpieza", la "constancia" y el "respeto a la legalidad" como principios "innegociables" de su gestión.

"Llegamos sabiendo lo que había que hacer y lo primero fue hacer mucha limpieza. Trabajamos con sinceridad, perseverancia y empatía, porque el que la sigue, la consigue", aseguró la regidora anoche en una entrevista en Canal 33 TV recogida por Europa Press.

Fernández explicó que vive en el centro de la ciudad y conoce "de primera mano" los problemas de los vecinos. Como ejemplo, relató el caso de una empresaria en silla de ruedas que no podía acceder a su oficina por dos bordillos.

"Eso ya está solucionado. Empatizar y ponerse del lado de los demás es lo primero", dijo la primera edil sansero. Asimismo, defendió que en su gestión "imposible no hay nada", aunque admitió que "hay temas que requieren tiempo y constancia".

Entre los proyectos estratégicos de la legislatura, la regidora destacó el Bosque Urbano de La Marina, que calificó como "el proyecto por antonomasia". "Comenzamos antes de ganar las elecciones. Queremos revitalizar toda la zona verde central y los barrios aledaños. Pocas ciudades tienen una zona verde así en pleno centro", indicó.

AVIONES Y LEGALIDAD

Sobre la polémica por el ruido de los aviones, la alcaldesa recordó que San Sebastián de los Reyes está al lado de uno de los aeropuertos más importantes de Europa, en referencia al Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y subrayó que su Gobierno exige "la menor afección acústica posible en todo el municipio".

"Lo que no puedo hacer es cometer el mismo presunto delito que el anterior alcalde, que cambió la ruta de los aviones para que no pasaran por su casa. Yo no miento ni engaño, mi límite es el respeto a la legalidad", afirmó.

Por otro lado, Lucía Fernández reivindicó la igualdad de trato entre los barrios del centro y las urbanizaciones periféricas. "No puede haber vecinos de primera y vecinos de segunda. Pagan los mismos impuestos y merecen los mismos servicios", señaló.

Tras recordar que su equipo ha extendido el servicio de limpieza a urbanizaciones como Ciudad del Campo y Fuente del Fresno, incidió en que "hasta hace poco, una de ellas ni siquiera tenía agua potable".

SIN SUBIDA DE LA TASA DE BASURAS

Fernández confirmó que San Sebastián de los Reyes no subirá la tasa de basuras. "Ya existía y la mantenemos sin incrementos, porque hemos hecho un trabajo muy pormenorizado. Hemos hilado muy fino", explicó. A diferencia de otros municipios, aseguró que su Consistorio "no trasladará más carga fiscal a los vecinos".

En materia de limpieza urbana, la regidora se mostró crítica con la publicación de una encuesta de la OCU de 2023 que calificaba negativamente al municipio: "Esa encuesta no refleja la realidad actual. Hemos mejorado mucho".

Y anunció una nueva campaña de concienciación dirigida a los dueños de mascotas con el lema 'Tu perro no es un guarro, tú sí'. Al respecto, ha advertido de que, si persisten los comportamientos incívicos, "no quedará otra que sancionar". "No quiero llegar a eso, pero hay cuatro incívicos que dañan la imagen de todos los vecinos responsables", añadió.

DIEZ NUEVOS AGENTES LOCALES

En materia de seguridad, la alcaldesa anunció la incorporación de diez nuevos agentes de Policía Local y la instalación de cámaras de vigilancia en distintos puntos del municipio. "San Sebastián de los Reyes es una ciudad muy segura. Puedes ir caminando a cualquier hora. Los niveles de criminalidad son idílicos", afirmó.

Sobre los vertidos ilegales, destacó que la Policía Local "ya está pillando a los sinvergüenzas que tiran escombros y muebles donde les da la gana", y advirtió que "ya no les sale gratis".

ATENCIÓN PRESENCIAL Y MAYORES

Por otro lado, Fernández defendió mantener la atención presencial en la administración local, especialmente para las personas mayores: "Lo que quiero evitar es echarles de la administración. Somos muy humanos con quienes no quieren todo telemático", señaló.

La primer edil cerró la entrevista anunciando que los 'encierros blancos' en honor a San Sebastián se volverán a celebrar los días 17 y 18 de enero de 2026. "Son los primeros encierros del año en España, con seis toros y sus cabestros cada día. Tenemos el mejor encierro del mundo. Viene gente de Estados Unidos, Escocia o Latinoamérica", apuntó.