Alcorcón estudia vía judicial si no recibe justificación técnica para la parada de autobuses en Cuatro Vientos

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha avanzado que estudian presentar acciones judiciales si no reciben en septiembre un informe técnico del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) que "justifique la decisión política" de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "no dejar pasar hasta Príncipe Pío" a los autobuses regionales por las obras de soterramiento de la A-5.

Así lo ha manifestado este viernes a los medios de comunicación desde el intercambiador de Cuatro Vientos, acompañada por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.

Según ha trasladado, en la última reunión que mantuvo con CRTM pidió un informe técnico que "justifique la decisión política" del regidor y de la presidenta de "no dejar pasar hasta Principe Pío". En caso de no recibirlo en septiembre, ha avanzado "acciones judiciales".

"Llevamos desde el 15 de octubre, que fue la primera y la única reunión que tuvimos con el señor Almeida, reivindicando soluciones para nuestros vecinos y vecinas de Alcorcón, pero también a todos los vecinos y vecinas del eje de la A-5, que son cientos de miles afectados por estas obras y que van a pagar las consecuencias durante muchísimo tiempo", ha recalcado.

La regidora de Alcorcón ha censurado que se haya "improvisado" en Cuatro Vientos un "apeadero peligroso" y ha recordado que en la boca de la estación de Metro "entran cientos de miles de pasajeros todos los días para acceder" a la red del suburbano madrileño y Renfe.

"Si nos damos la vuelta, vemos a muchísimos vecinos y vecinas soportando grandes temperaturas a la vuelta de sus casas, a la vuelta del trabajo y a la vuelta de los estudios en unas instalaciones que no están adaptadas. Mientras, Príncipe Pío está vacío y además va a recibir millones de euros para recibir esa compensación por además tenerlo cerrado", ha lamentado.

De este modo, Testa ha cargado contra el "maltrato institucional" de las dos administraciones y ha insistido en que desde el Consistorio de Alcorcón "llevan muchos meses aportando soluciones técnicas".