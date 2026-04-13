Almeida se abre a "estudiar fórmulas" para "paliar de alguna manera" la afección de las grandes obras en el comercio

Archivo - Maquinaria y operarios trabajan en la obra de soterramiento de la A5 a la altura del Parque de Atracciones - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid se abre a "estudiar fórmulas" dentro de la estrategia destinada al sector para "paliar de alguna manera" la afección en el comercio de proximidad de grandes obras como el soterramiento de la A-5, ha trasladado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde una galería subterránea en el Paseo de Extremadura.

El primer edil ha recordado que el Consistorio cuenta con una estrategia de apoyo al comercio porque trabajan "a su lado", lo que le ha llevado a afirmar que "el comercio sabe que tiene al Ayuntamiento dispuesto a encontrar soluciones que puedan paliar las afecciones que se puedan originar como consecuencia de las obras", de las que ha resaltado que, una vez finalizadas, tienen "un efecto positivo" en el sector.

"Le quiero decir a los comerciantes que estamos abiertos a estudiar fórmulas dentro de esa estrategia general de apoyo que tenemos al comercio de proximidad en la ciudad de Madrid para que veamos cómo paliar de alguna manera los perjuicios que se están causando", ha reafirmado.