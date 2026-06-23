Almeida advierte a Maroto que no le van "a callar" y seguirá denunciando "las tramas de corrupción del PSOE"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración del Diálogo Anual de Políticas 2026 del Club de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). El Rey Felipe VI preside el Diálogo Anual de Políticas s - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que no le van "a callar" y seguirá denunciando "las tramas de corrupción del PSOE" después de conocerse ayer la sentencia del caso mascarillas vinculado al exsecretario de Organización socialista y exministro José Luis Ábalos.

Tras cerrar la Asamblea General de CEIM, Almeida ha recordado que Maroto anunció una querella contra él por acusar al PSOE de ser una organización corrupta, una medida que también anunció quien fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. "Y estoy esperando esa querella", ha trasladado a la prensa.

"Mientras no me llegue esa querella entiendo que puedo seguir hablando de la corrupción de Reyes Maroto en los mismos términos en los que he hablado hasta ahora. No me va a callar, no va a conseguir que no denuncie que las tramas de corrupción del PSOE y del Gobierno de España, en todas tiene participación directa o indirecta Reyes Maroto y, por tanto, que la corrupción forma parte de su bagaje político, al mismo tiempo que la crispación en el Ayuntamiento de Madrid", ha sostenido.