Almeida anuncia "el desbloqueo" definitivo de la operación Campamento con la aprobación de la urbanización

Archivo - Obras de demolición de varios edificios del acuartelamiento Teniente Muñoz Castellanos, en los antiguos cuarteles de Campamento, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), adscrita al Ministerio - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado en el Pleno del Estado de la Ciudad el desbloqueo definitivo de la operación Campamento con la aprobación en la Junta de Gobierno de este jueves del proyecto de urbanización.

"Les anuncio que el Ayuntamiento de Madrid desbloquea definitivamente la operación Campamento cuando este jueves en la Junta de Gobierno aprobará el proyecto de urbanización", ha desvelado.

Así, ha incidido en que se va a desbloquear un proyecto que va a suponer "adicionar a la ciudad de Madrid más de 10.000 viviendas". "Lo dijimos en su momento, sin el Ayuntamiento de Madrid no hay operación Campamento. Con este equipo de Gobierno se desbloqueará después de décadas esta operación clave para el desarrollo de toda la zona oeste de la ciudad", ha subrayado.