Almeida asegura que hoy se celebra investidura de "un mentiroso": "No hay equidistancia entre Sánchez y la democracia"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene durante una manifestación contra la amnistía, en la Puerta del Sol - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que hoy se celebra la investidura de "un mentiroso", en referencia al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y cree que "no hay equidistancia" entre Sánchez y la democracia.

"Es un día triste para España. Nunca pensamos que un presidente del Gobierno pudiera asestar esta puñalada al corazón de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. No todo vale para ser presidente del Gobierno, y mucho menos amnistiar golpistas como lo está haciendo", ha afirmado el regidor en declaraciones a los periodistas desde la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

El alcalde de la capital se ha preguntado por qué si Sánchez estaba tan convencido de que la amnistía era "imprescindible para resolver la situación de Cataluña en el año 2017" no lo dijo. "¿Por qué no lo advirtió en campaña? ¿Y por qué no le dijo a los españoles que su intención era promulgar y aprobar una ley de amnistía? ¿Y por qué por tanto nos mintió como nos mintió? Porque mentir también es no decir lo que uno pretende hacer, en este caso con la ley de amnistía", ha valorado.

"Pero la pregunta que tiene que responder Pedro Sánchez es si esto era fundamental y si esto era esencial para el futuro de España, ¿cómo es posible que no planteara este debate en la campaña electoral? No solo que no planteara este debate, sino que tanto él como sus ministros mintieran a todos los españoles diciendo que la amnistía era inconstitucional", ha insistido Martínez-Almeida.

Considera así que hoy se celebra la investidura de "un mentiroso a los españoles" y de una persona que "solo tiene en cuenta su futuro".

NO ESPERA QUE SE ROMPA LA DISCIPLINA DE VOTO

Sobre si considera que algún diputado del PSOE podría romper la disciplina de voto y decir 'no' a Sánchez, el alcalde no espera que nadie lo haga pero se ha referido a los socialistas que "en público como en privado se sienten escandalizados y avergonzados por lo que está pasando".

"Les puedo garantizar que son muchísimos", ha afirmado y les ha trasladado que "o se está con la democracia o se está con Pedro Sánchez". "Si se está con la democracia lo que hay que hacer es actuar en consecuencia. Pero sin embargo, estoy seguro de que ninguno actuará en consecuencia, ni con lo que dicen en público ni con los que hablan en privado", ha señalado.

También se ha referido Almeida a las protestas de Ferraz de lo que ha afirmado que espera que no haya disturbios y ha incidido en el respeto al derecho de miles de personas que se están concentrando "de manera pacífica" en las calles de Madrid.

"No hay que confundir a una minoría, muy minoritaria, con la mayoría, y por tanto no hay que confundir lo que está pasando en Madrid con lo que está pasando en Cataluña en el año 2019, donde todos los manifestantes prácticamente participaban de esos disturbios y al mismo tiempo esos disturbios eran avalados, amparados y tolerados por las administraciones", ha subrayado.