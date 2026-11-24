Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (d), durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). La victoria de Reyes Maroto en las primarias socialistas a la Alcaldía d - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, de "meme político" y le ha aconsejado "disolver el PSOE para acabar con la corrupción".

En un tenso Pleno en el Palacio de Cibeles, a cinco días de la celebración de las elecciones generales, Maroto había descrito como hipocresía "que Carlos Mazón siga y que un alto cargo del PP haya pegado al delegado de Gobierno de Cantabria". "Hipocresía es que Óscar Puente, el responsable de 115 muertes, siga de diputado en el Congreso", ha respondido Almeida.

"¿Quieren ustedes acabar con la corrupción? Disuelvan el PSOE. ¿Quieren ustedes acabar con el contrabando de joyas? Disuelvan el PSOE. ¿Quieren ustedes acabar con los ultrarricos? Disuelvan el PSOE. ¿Quieren devolver la convivencia, la dignidad y el respeto? Váyanse a su casa", ha terminado.