Almeida carga contra "apologetas de Madrid Central" por ocultar que la medida "no ha reducido el tráfico" en la ciudad

Publicado 30/11/2019 13:13:06 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este sábado a los "apologetas de Madrid Central" de ocultar que la medida puesta en marcha por el gobierno de Manuela Carmena para reducir la contaminación, ni la redujo en el conjunto de la ciudad ni contribuyó a reducir el tráfico en toda la capital.

"Madrid 360 es superior. Un dato que se oculta por los apologetas de Madrid Central es que no se ha disminuido el tráfico en el conjunto de la ciudad de Madrid, y queremos que eso disminuya", ha expresado a continuación tras un acto en la Castellana con motivo de Cumbre del Clima.

Y es que, cuando se cumple un año de Madrid Central, Almeida ha asegurado que "los resultados no han supuesto una disminución de la contaminación en los términos que se planteaban, ya que en 2019 se ha reducido menos de lo que se reducía en los ocho años anteriores".

"No solo me preocupa que no se haya reducido como tenía previsto el equipo de gobierno anterior, sino que el vehículo privado no ha disminuido en el conjunto de la ciudad", ha señalado, para incidir en que las medidas contra la contaminación tienen que establecerse en toda la capital y no solo en el centro.

En esta línea, y tras visitar el mercadillo solidario de la Fundación Aladina, Almeida ha asegurado que "Madrid Central creaba un oasis en el centro de Madrid despreocupándose por el resto de distritos".

Por ello, Madrid 360 operará sobre el conjunto de la ciudad para conseguir que "Madrid tenga la calidad del aire que merecen los madrileños". "Es un plan que abarca toda la ciudad, y el vehículo privado como mejor está es en casa, para ello hay que dar alternativas de movilidad", ha concluido.