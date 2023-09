Almeida se compromete a buscar soluciones para acabar con las inundaciones en el barrio del Aeropuerto

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha comprometido este viernes a buscar soluciones para acabar con las inundaciones que se producen en el distrito de Barajas, en la zona próxima al Aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Así lo ha trasladado después de que las fuertes lluvias de esta noche afectaran especialmente a este barrio. "He tenido ocasión de hablar con el concejal de Barajas y adquirimos desde luego un compromiso, porque no puede ser que cada vez que llueva en Madrid el barrio del aeropuerto se inunde. Los vecinos no se merecen que se inunde", ha afirmado el regidor.

La tromba de agua que se produjo por la noche ha provocado afecciones importantes en la ciudad de Madrid, tal y como ha asegurado el alcalde, afectando a los túneles y con especial incidencia en el de María de Molina, aunque ha informado de que prácticamente a las 8 de la mañana "todas las afecciones estaban resueltas".

En el caso del barrio cercano al Aeropuerto, el alcalde considera necesario que se impliquen las diferentes administraciones, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y Aena, para poder dar una solución a este problema. "No podemos permitir que esto continúe y tenemos que poner ya la solución de inmediato", ha valorado.

Así, ha afirmado que pese a ser un punto bajo de la ciudad donde se acumula el agua es necesario poner en marcha un colector o algún tipo de infraestructura para acabar con este problema.