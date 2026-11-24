Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión ordinaria del pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal de la vivienda en la - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha arremetido contra la "deshumanización del sanchismo" por la idea "cojonuda" de proponer "bailes en estaciones" dentro de las acciones de campaña electoral. "¿Nadie tuvo la humanidad de decir 'qué coño estamos haciendo'?", ha cuestionado a los socialistas en el Pleno de Cibeles.

Se ha referido Almeida al vídeo electoral del PSOE publicado el pasado sábado desde la estación de Cercanías de Sol bajo el lema 'Desde Sol hasta la Moncloa. Vota con toda tu alma', donde aparecen militantes y dirigentes socialistas bailando en la estación. Entre ellos estaba Maroto o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Vivimos en tiempos en los que es más importante que Pedro Sánchez salga en la revista 'Lecturas' que firmando unos presupuestos en el Boletín Oficial del Estado. Ha salido antes en la portada de la revista 'Lecturas' que firmando presupuestos en el BOE", ha espetado a la portavoz socialista, Reyes Maroto.

Almeida ha criticado que el PSOE haya "sustituido los presupuestos por los bailes". "¿Quién tuvo la idea, señora Maroto? ¿Quién en un momento dado levantó la mano para decir 'tengo una idea cojonuda'? Vamos a hacer un baile en una estación de tren, vamos a bailar en la estación de Cercanías", ha esperado.

Esa idea demuestra, a su parecer, que "ninguno tuvo dos dedos de frente, no de cabeza sino de corazón, para entender que bailar es una muy mala idea en una estación de tren después de 115 muertos en los últimos diez meses. Es que no tienen la más mínima empatía".

"¿Nadie tuvo la humanidad de decir qué coño estamos haciendo bailando en una estación de Cercanías con 115 muertos? ¿Nadie levantó la mano y dijo cómo es posible parar de una vez? Esto no es una cuestión de bailar, es una cuestión de respeto, es una cuestión de respeto a la memoria de las víctimas", ha enfatizado el primer edil.

Pero en el PSOE "ninguno fue capaz de parar, de levantar la mano y decir ahí no, por lo menos, hay que ahorrarse el baile en una estación de Cercanías. Pero ahí estuvieron todos ustedes, Maroto y Grande-Marlaska", ha reprochado. "No es que haya habido una deshumanización del sanchismo, es que el sanchismo les ha deshumanizado a ustedes", ha concluido.