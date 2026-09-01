Almeida contrapone la "solidez" y "eficacia" de su Gobierno a una oposición en Madrid "centrada en sus líos internos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside la reunión del equipo de Gobierno municipal, con motivo del inicio del curso político, en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contrapuesto este martes la "solidez" y la "eficacia" de su Gobierno municipal con una oposición que, a su juicio, está "más centrada en sus líos y batallas internas que en entender los problemas reales de los madrileños".

Así lo ha manifestado tras una reunión del equipo de Gobierno municipal con motivo del inicio del curso político, donde ha advertido a la oposición en Cibeles que quien está "más enfocado en dirimir sus enfrentamientos internos que en atender los problemas de los madrileños" y no es capaz de mantener la unidad de su propio grupo municipal "tiene muy difícil contar con la confianza" de los ciudadanos.

Frente a esta situación, ha trasladado un mensaje de "confianza, serenidad y esperanza" y ha defendido que su Gobierno ha demostrado la capacidad para "transformar" la capital. "Hemos sido capaces de hacer la gran transformación que vive Madrid y seremos capaces de seguir consolidándola, creando cada día una ciudad mejor en la que quepamos todos", ha afirmado.

El regidor ha destacado también la calidad de los servicios públicos municipales, que ha atribuido fundamentalmente a la "profesionalidad" de los empleados públicos, pero también a un Gobierno que, según ha defendido, ha sabido dotarlos de los medios necesarios y reforzar las plantillas del Ayuntamiento.

"Madrid va bien, pero a Madrid le va a ir mejor", ha proclamado Almeida, quien ha asegurado que el PP podrá concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2027 con un "balance de transformación" en todos los ámbitos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Así, a lo largo del curso político que comienza ahora y que se prolongará hasta las elecciones municipales, Almeida ha asegurado que los madrileños podrán elegir entre "un Gobierno sólido, serio, consistente, firme, eficaz y eficiente" y una oposición "más preocupada por sus problemas internos".

"Tenemos un Gobierno que no piensa en sí mismo, sino en los madrileños; que es consciente de los retos, las oportunidades y los desafíos de la ciudad, y de su capacidad para ofrecer las soluciones que se reclaman en cada momento", ha subrayado.

Finalmente, Almeida ha garantizado que su equipo no va a "evadirse nunca de la realidad" de una gran ciudad como Madrid y continuará trabajando para afrontar sus problemas. "Este es el compromiso que asumimos en las elecciones de 2023, el que renovamos hoy y el compromiso cumplido con el que nos presentaremos a las elecciones del 23 de mayo de 2027", ha concluido.