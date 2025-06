Almeida contrasta el congreso del PP, "centrado en los españoles", con el Comité de PSOE, "ensimismado en la corrupción"

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contrastado el congreso que el PP celebrará este fin de semana, "centrado en los españoles", con el Comité Federal del PSOE, en las mismas fechas, "ensimismado en la corrupción de Pedro Sánchez".

No es seguro que Almeida pueda asistir al congreso 'popular'. "Esa sí que es una incógnita porque yo daba por seguro que iba a asistir y ahora no puedo dar por seguro cuáles van a ser mis condiciones", ha trasladado a la prensa desde Carabanchel, donde ha dado la última hora de su inminente paternidad. "Todo va bien pero no asoma la cabeza y mientras pocos compromisos puedo adquirir", ha bromeado con los periodistas.

Volviendo al congreso de su partido, Martínez-Almeida ha subrayado que el PP abordará "propuestas para España", muy diferente al Comité Federal socialista, "que va a tratar de cómo librarse de la corrupción que les anega".

En ese punto ha indicado que el panorama que tiene Sánchez por delante para cubrir la secretaría de Organización tras las salidas de Santos Cerdán y José Luis Ábalos "es difícil". "La trayectoria de los dos anteriores casa perfectamente con Pedro Sánchez y hay muy pocas personas que vayan en la misma línea pero estoy seguro de que la encontrará porque ya hemos visto que a la gerente que nombró Santos Cerdán la ha colocado ahora en la gestora de la Secretaría", ha subrayado.

Y tirando de tuits, el alcalde ha contestado a la Fiscalía, que pide prisión sin fianza para Cerdán, que la última parada de "la banda del Peugeot" es "la cárcel".

Preguntado por la ponencia política y la de estatutos de su partido, sin ahondar en ellas porque no las conoce en detalle, Martínez-Almeida las ve como una respuesta "muy razonable y muy adecuada para el momento que vive España".