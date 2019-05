Almeida cree que Carmena “no está contenta” tras ser habilitada para debatir porque “se le acaba el victimismo”

Publicado 10/05/2019 15:00:41 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que la candidata de Más Madrid ciudad y también alcaldesa, Manuela Carmena, "no está contenta" con la decisión de la Junta Electoral de permitirle debatir en Telemadrid y espacios para su candidatura porque así "se le acaba el victimismo".

"La que no está contenta con la resolución de la Junta es Manuela Carmena, por un doble sentido. Se acabó el victimismo Ya está bien de victimizar frente a la Junta, y creo que nunca debieron producirse esos ataques respecto a un órgano independiente, creo que no es bueno para la sociedad generar esos debates y esa crispación por parte de Más Madrid", ha apuntado Almeida tras presentar su programa electoral en The Valley, en la zona de Azca.

Martínez-Almeida ha defendido que "conviene" que Más Madrid "haga una reflexión sobre si se comportaron adecuadamente". "Visto el debate de Carmena en El País, quizá hubiera preferido que no se celebrara este debate, porque se vio a una alcaldesa desconectada de la realidad, sin aportar una sola cifra", ha señalado.

Por eso ve "razonable" que se retiren las banderolas de los balcones para que no "jueguen con ventaja", pues la Junta ahora "sí lo permite".