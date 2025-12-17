Almeida cree que Rodríguez Zapatero "se comporta como un delincuente" con "móviles prepago de los que se deshace"

Los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (1i) y Felipe González (2d), y la presidena del Congreso, Francina Armengol (2i - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "se comporta como un delincuente" con el "uso de móviles prepago de los que se deshace inmediatamente".

Desde Vallecas, el primer edil ha puesto el foco en las reuniones "con una persona a la que se va a detener 72 horas" y el uso de esos móviles prepago. "Eso lo hace cualquier delincuente. José Luis Rodríguez Zapatero adopta maneras de cómo se comportaría un delincuente porque es que a nadie se le ocurre pensar que un presidente del Gobierno quede con una persona que va a ser detenida, tenga una amistad tan íntima y luego que se relacione con esa persona con móviles prepago", ha insistido.

"¿Quién se relaciona con móviles prepago? Aquellos que presumiblemente quieren ocultar las comisiones de un delito. Es que no se me ocurren muchas más alternativas y por eso me parece que José Luis Rodríguez Zapatero está tardando en dar la cara delante de todos los españoles, en convocar una rueda de prensa y en someterse a las preguntas de los medios de comunicación porque su silencio me lleva a pensar que algo de culpabilidad ahí debe haber", ha argumentado.

También se ha referido al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, del que ha afirmado que comparte "una característica común a todos los delincuentes del PSOE y que ya la explicitó el fiscal General del Estado, que es negar todo y borrar las pruebas".

"Santos Cerdán no tiene una práctica y estrategia distinta que la que tenía José Luis Ábalos, que la tenía Koldo (García), que la que tenía Álvaro García Ortiz y no tiene estrategia distinta que la que ha tenido el PSOE encubriendo a Francisco Salazar en sus abusos sexuales para luego negar que hubiera habido cualquier tipo de actuación o de complicidad con él", ha lanzado.

Almeida se ha preguntado qué puede extrañar ahora "si el presidente del Gobierno traduce un caso de acoso sexual en acoso laboral". En este punto, el 'popular' ha afirmado que Cerdán "no está haciendo sino aplicar lo que ha aprendido de Pedro Sánchez durante sus viajes en Peugeot por toda España, que es que ante la realidad, negar las evidencias, hablar de bulos y no reconocerlos".

"Hablando de delincuentes... Lo dije en su momento de Álvaro García Ortiz, que se había comportado como un delincuente. Y en mi opinión José Luis Rodríguez Zapatero se comporta como un delincuente", ha insistido.