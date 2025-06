Almeida cree que Santos Cerdán no ha dejado su acta de diputado aún para "evitar que haya más pruebas" contra él

Critica que Vox "equipare" al PSOE con el PP cuando los 'populares' son "la única alternativa" en este momento

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este domingo que la decisión del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de no dejar todavía su acta de diputado --tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le relaciona con el cobro de comisiones ilegales-- es para "evitar que haya más pruebas" contra él, algo que considera que es "escandaloso".

"A mí me parece que a lo mejor lo que está haciendo en estos momentos es tratar de evitar que haya más pruebas de las que hay y por eso todavía no ha entregado su acta de diputado, pero es escandaloso que todavía no lo haya hecho y que, por supuesto, no haya habido ninguna reacción del Gobierno y de PSOE a este respecto", ha afirmado el regidor tras clausurar una liga de debate juvenil.

Santos Cerdán ha asegurado que entregará su acta de diputado el próximo lunes y que prescindirá del aforamiento del que gozan los integrantes en activo del Congreso para "demostrar" su "inocencia". "No me quiero servir del aforamiento para demostrar mi inocencia", ha afirmado, si bien no entregó el acta el viernes y tampoco este sábado (pudo hacerlo hasta las 14.00 horas de forma presencial y hasta las 18.00 horas de forma telemática).

Almeida cree que hay que preguntarse por qué no ha entregado todavía este acta. "Esto es presentar un papel en un registro, no tiene mayor dificultad dejar de ser diputado y por eso creo que pocas explicaciones hay más plausibles que las que yo estoy dando", ha asegurado.

Al hilo, ha subrayado que el objetivo del PP es "acabar con la mayor etapa de corrupción y de degeneración institucional y de degradación democrática" que hay en España, algo que pasa "por acabar con el sanchismo", además de defender que el país necesita "un gobierno limpio y honesto lo antes posible".

Sin embargo, el alcalde de la capital ha censurado que Vox no quiera "cooperar" en esta tarea ya que le ha criticado que su líder, Santiago Abascal, "equipare" al PP con el PSOE. "Yo creo que a todos los españoles que queremos un cambio de gobierno y que queremos un gobierno honesto y limpio, nos parece asombroso que Vox equipare al PSOE con el Partido Popular y que nos sitúe en el mismo plano, cuando el PP es la única alternativa que hay en estos momentos", ha defendido.