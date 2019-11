Almeida cree que si Sánchez hubiera hablado con Casado se podrían haber estudiado alternativas a un gobierno de Podemos

Publicado 13/11/2019 19:05:35 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que si el presidente en funciones, Pedro Sánchez, hubiese cogido el teléfono al presidente del PP, Pablo Casado, el domingo "se habría abierto por lo menos una senda para estudiar posibles alternativas a que no hubiera un gobierno de Podemos en la nación".

A la entrada del Comité Ejecutivo Regional, el regidor ha sostenido que, a su parecer, Sánchez "lo que demostró es que a todo costa quería ahoyar cualquier entendimiento con fuerzas netamente constitucionalistas", que tienen "un proyecto común desde 1978", y priorizó un pacto con aquellos que entraron en política al grito de 'Hay que dinamitar el Régimen del 79 y la Constitución'.

"No sé que hubiera pasado si se hubiera devuelto esa llamada. Sí sé que es una irresponsabilidad por parte de Pedro Sánchez no devolver la llamada al líder de la oposición y al mismo tiempo cerró cualquier tipo de opción a que en el gobierno no estuviera Podemos", ha remachado. Para el alcalde, Sánchez "ha dejado claro cuáles son sus prioridades, que desgraciadamente no coinciden con las del interés general de los españoles".

Ante esto, Madrid será "el ejemplo y el mejor contrapeso frente a las políticas de la izquierda". En este punto, preguntado por si una posible abstención de Ciudadanos para un Gobierno del PSOE complicaría los pactos con esta formación, ha incidido tiene firmado un acuerdo con la formación 'naranja' y que él lo va "a cumplir sin lugar a dudas" y quien no lo cumpla será "el que tenga que dar explicaciones a los ciudadanos".