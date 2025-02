Almeida critica las "pamemas" de Martín con unas reuniones "que se inventa" sobre Cullera "sin soporte normativo"

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, las "pamemas" que se monta en torno a unas reuniones "que se inventa" sobre la situación de la calle Cullera, en Latina, "sin soporte normativo" alguno.

También le ha afeado que convoque "unilateralmente" reuniones en días que sabe que son imposibles en la agenda municipal, por ejemplo, los jueves, cuando se reúne la Junta de Gobierno.

"Le hemos transmitido al delegado que si uno tiene la voluntad de tener una reunión y llegar a un acuerdo no la convoca unilateralmente, sin comunicación previa o consulta previa de fecha. Lo digo porque si el delegado hubiera tenido algún interés en que el Ayuntamiento hubiera ido a la reunión de la calle Cullera no la hubiera convocado el día de la semana que, como es público y notorio, se reúne la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid", ha enfatizado el alcalde en rueda de prensa.

Después de la Junta y Consejo Local de Seguridad, en la Casa de la Villa, Almeida ha puesto de ejemplo el escaso sentido que tendría convocar a un ministro a una reunión el día que se reúne el Consejo de Ministros. "Parece un poco mentira que el delegado no supiera eso (la reunión de los jueves de Junta de Gobierno), salvo que no quiera que asistamos", ha lanzado el primer edil.

Martínez-Almeida le ha transmitido en la reunión que el Ayuntamiento "quiere solucionar los problemas de los vecinos" de Cullera. "Pero le hemos dicho que ese tema, donde se tenía que tratar, es donde lo hemos tratado hoy. Sobre eso ha callado", ha transmitido a los periodistas.

Otra cosa distinta es que el delegado se "invente una comisión técnica, que no tiene ningún soporte normativo". En la reunión mantenida en la Casa de la Villa el Gobierno municipal ha trasladado que la problemática de la calle Cullera se debe abordar en este foro y en la Junta Municipal (con las Juntas de Seguridad), con presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los Servicios Sociales e incluso se puede convocar a la Comunidad de Madrid.

"Pero ahí no nos ha respondido, a eso no ha sido capaz de responder ni de decir nada. Eso sí, luego ha salido aquí y delante de la prensa se ha limitado a decir que nosotros no le hemos dado respuesta a lo suyo", ha lamentado Almeida, que cree que a Martín no le ha gustado la respuesta municipal porque "el protagonismo ya no es suyo". "Ahora esperamos a ver si el delegado al Gobierno a esto quiere responder o quiere seguir en su pamema de convocar sus propias comisiones", ha concluido.