Almeida critica que Villacís y Aguado tengan “políticas contradictorias” en materia de pactos postelectorales

Publicado 17/04/2019 14:31:42 CET

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que la candidata de Ciudadanos al Consistorio, Begoña Villacís, y el candidato del mismo partido a la Presidencia regional, Ignacio Aguado, tengan "políticas contradictorias" en materia de pactos postelectorales.

Mientras que Aguado ha dicho que no pactará en la Comunidad con el PSOE, Villacís no ha cerrado la puerta. "Es difícil que puedan entender a los madrileños si Begoña Villacís e Ignacio Aguado no se entienden entre ellos", ha lanzado en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la parcela donde la Comunidad de Madrid construirá el IES Montecarmelo.

En este sentido, Martínez-Almeida ha dejado claro que desde su formación no pactarán con el PSOE. Y es que, ha afeado a la aspirante de Ciudadanos que diga que "no conoce" al candidato del PSOE, Pepu Hernández, ni su programa electoral. Según el candidato del PP, de Pepu saben que "es el enviado Pedro Sánchez" mientras que de la actividad política del partido no distará de la de los últimos cuatro años.

"Yo soy incompatible con la subida de impuestos que pretende el PSOE, con el aumento del gasto público, con el urbanismo, con la visión que tienen del sector público", ha dicho, para a continuación incidir en que le parece "asombroso" que Villacís no entienda que se produce esa misma incompatibilidad con el "ideario de Ciudadanos".

A su parecer, la portavoz 'naranja' debe pronunciarse "de manera clara y no jugar a varias bandas". Para ello, considera importante que se entiende con Aguado y ha puesto de ejemplo el entendimiento que él tiene con la aspirante del PP a la Presidencia autonómica, Isabel Díaz Ayuso.