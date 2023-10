Almeida defiende que el acuerdo entre PSOE y Sumar es "papel mojado" sin el aval de "independentistas y filoetarras"

Exige a Armengol que "ejerza de presidenta del Congreso y no de militante del PSOE" y fije ya una fecha de investidura para Sánchez



MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes que el acuerdo de gobierno entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (PSOE), y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Sumar), es "papel mojado" si no cuenta con el aval de "independentistas y filoetarras".

"Esto es papel mojado, lo mismo que la palabra de Sánchez, no vale absolutamente nada y por tanto los españoles no nos deberíamos sorprender de que pudieran llegar a un acuerdo el presidente del Gobierno en funciones y la vicepresidenta en funciones. Lo que desde luego nos sorprendería o nos debe sorprender a todos los que nos consideramos demócratas es que el futuro de España se pacte con los que dieron un golpe de Estado", ha censurado el alcalde ante los medios de comunicación desde un centro cultural en Tetuán.

Así, el alcalde ha ironizado con el acuerdo entre Sánchez y Díaz. "Me pinchan y no sangro, que estoy espeluznado porque la noticia que hemos recibido esta mañana la verdad es que la piel de gallina porque quién iba a suponer que el presidente del Gobierno en funciones y la vicepresidenta del Gobierno en funciones iban a llegar a un acuerdo", ha afirmado.

En esta línea, ha criticado que Díaz sea "tan firma en sus convicciones y sus principios" pero que por mantener la vicepresidencia haya sido capaz de formar gobierno con el PSOE. "Este acuerdo tiene tanta validez como la palabra de Pedro Sánchez, es decir, ninguna", ha criticado.

Almeida ha censurado que ambos vayan a pactar con los que siguen sin condenar "de forma terminante la violencia etarra" y con los que no van a acudir al juramento de la Constitución de la Princesa Leonor.

"Esto es una escena más de la pamema que se están montando Pedro Sánchez y Yolanda Díaz", ha afirmado, a lo que ha añadido su petición a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en que marque ya una fecha para la investidura de Sánchez, ya que fue "diligente" al elegir una fecha para la investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Le ha pedido que "ejerza de presidenta del Congreso y no de militante del Partido Socialista" y considera que es "un escándalo" que tras 20 días no le haya fijado una fecha de investidura. "La diferencia de trato afecta a la esencia misma de la democracia y es que la tercera autoridad del Estado, que es la presidenta del Congreso, no puede actuar antes como militante del Partido Socialista que en la garantía del Estado Social y Democrático de Derecho en el que vivimos y eso es lo que está pasando", ha valorado.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

El pacto entre PSOE y Sumar incluye la reducción de jornada sin reducción salarial, el principal escollo que separaba la firma. Al respecto, el regidor ha asegurado que le parece "sorprendente" la defensa de Díaz de que "cada vez hay que trabajar menos".

"Yo creo que los derechos laborales siempre hay que respetarlos, pero que la obsesión que tiene Yolanda Díaz porque trabajemos cada vez menos, pues yo no creo que contribuye al mejor futuro de España. Yo creo que es perfectamente compatible que se pueda trabajar, que se pueda mejorar la productividad sin necesidad de que todo el debate se reduzca a trabajar menos", considera.