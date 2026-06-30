Almeida defiende un modelo de ciudad "que funciona" y advierte de "un riesgo a evitar en 2027, el sanchismo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles encara hoy el que será el último Pleno del Estado de la Ciudad del mand - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido en el Pleno del Estado de la Ciudad, el ultimo del mandato, un modelo "que funciona" y advierte de "un riesgo a evitar el próximo año, el sanchismo".

En un amplio discurso de prácticamente una hora de duración, el primer edil ha dibujado "un modelo de ciudad que funciona, un modelo de ciudad que demuestra que se puede crecer en lo económico y en lo social, un modelo de ciudad que se puede ser al mismo tiempo el motor económico de España, con los mejores datos de sostenibilidad, pero también acordándose de todos aquellos que peor lo están pasando".

"Tenemos riesgos y desafíos, pero sobre todo hay un riesgo que tenemos que evitar de cara al año que viene, que es el sanchismo", ha espetado a la izquierda.

En la sesión ha dibujado "una ciudad pujante y dinámica, una ciudad influyente en el ámbito global, una ciudad referente para el resto de ciudades en el mundo pero esto no puede hacer que se caiga en un ejercicio de autocomplacencia". "Debemos continuar, debemos saber cómo hacerlo, debemos identificar las prioridades que tenemos en el futuro, prioridades como la vivienda, la creación de prosperidad, el crecimiento", ha apelado Almeida.

Se trata de ser una ciudad global pero "sin despersonalizar, sin perder la identidad de ninguna manera y para eso la mejor garantía que se tiene es este Gobierno, refrendado por una mayoría absoluta de los madrileños convocando no sólo una amplia mayoría política sino también una amplia mayoría social en torno a un proyecto común de convivencia".

Martínez-Almeida ha concretado además que, de las 300 medidas incluidas en el programa electoral del PP con el que concurrieron a las elecciones de 2023, "ya están cumplidas o en ejecución el 98,33 por ciento".