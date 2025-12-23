Almeida desea para todos los grupos estar "a la altura" y para Maroto "que se coma el turrón como portavoz en 2026"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una rueda de prensa - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha invitado a todos los grupos políticos a hacer examen de conciencia y estar "a la altura" de la ciudadanía, para dirigirse en concreto a la portavoz socialista, Reyes Maroto, de la que ha dicho, tirando de ironía, que espera "que se coma el turrón como portavoz en 2026" porque es algo que también le vendría bien a él.

"Que se coma el turrón como portavoz el año que viene. Lo digo por ella y por mí. Yo creo que tanto a ella como a mí nos conviene porque ella mantiene el puesto de trabajo y a mí porque previsiblemente también me permitirá mantenerlo en las elecciones de 2027", ha bromeado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Ya volviendo a la seriedad, el alcalde ha pedido a la oposición lo mismo que pide para él, que estén "a la altura de los madrileños". "Nos han elegido y nos dieron su confianza en el derecho más sagrado que hay en democracia, que es cuando metemos el voto en la urna. Tenemos que estar a la altura de esa confianza y debemos plantearnos si lo hemos estado a lo largo de esta legislatura, que cada uno que haga el examen de conciencia que tenga que hacer", ha reflexionado.