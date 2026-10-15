Almeida espeta a López que "tiene ya su Maricarmen" y le aconseja que pida alternativa a "la gran tenedora" Mínguez

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante la tercera edición del Foro CREO, en el Hotel Westin Palace de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha espetado al secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que "tiene ya su Maricarmen" y le aconseja que pida una alternativa habitacional a "la gran tenedora" Montse Mínguez, portavoz del PSOE, de cuya pareja se ha conocido que posee más de una treintena de viviendas.

Almeida ha cargado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno contra López después de que varios medios de comunicación hayan publicado que el socialista habría "ordenado el desahucio de un vecino de Maricarmen". El afectado es, según las mismas informaciones, el hijo de una mujer que firmó un contrato de arrendamiento en 1988.

López ha contestado vía 'X' negando esas acusaciones. "Yo ni he pedido ni he firmado en ningún caso el desahucio de nadie", ha asegurado, para apostillar que Muface es "una entidad pública que gestiona pisos públicos para todos y no un fondo buitre".

"Cuando hablamos de la crisis brutal de la vivienda hay una línea recta que la conecta con el PSOE y el Gobierno", ha lamentado el primer edil madrileño. En el Ejecutivo municipal están "muy preocupados" porque desde el central "no han sido capaces de adoptar una sola medida que palie este problema", agravado porque "no hay nada peor que la hipocresía".

ALMEIDA: "ÓSCAR LÓPEZ TIENE YA SU MARICARMEN"

Almeida ha insistido en la "hipocresía" del ministro. "Óscar López tiene ya su Maricarmen y veremos a ver qué es lo que quiere hacer en este momento, por qué ha llegado a esta situación, por qué no ha impedido de cualquier manera que se pudiera producir por parte de un organismo que depende directamente de él".

El alcalde es de que "los que piensa que siempre hay que dar una alternativa residencial" y, por tanto, tirando de ironía, le ha pedido a Óscar López "que hable con su compañera, la gran tenedora Montse Mínguez, para que le pueda conseguir una alternativa habitacional a esta persona".