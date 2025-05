Almeida exige a Gobierno "que no vaya por la espalda como en Carabanchel" y que diga su intención en hostal de Salamanca

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al Gobierno "que no vaya por la espalda como en Carabanchel" --uno de los dos puntos en la región, junto a Alcalá de Henares, de acogida a personas migrantes-- y que si está detrás del hostal del Parque de las Avenidas, en el distrito de Salamanca, "que aclare si tiene alguna intención de utilizarlo".

Desde la piscina municipal de la calle Mistral, en el distrito de Barajas, Almeida ha sido preguntado por el malestar de la vecindad del Parque de las Avenidas ante el temor de que el nuevo hostal que abrirá "se transforme en un centro de inmigrantes encubierto", ha recogido el diario 'El Mundo'.

El primer edil tiene la preocupación vecinal y por eso ha dado dos instrucciones a su equipo. La primera dirigida a la concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, para que "mantenga un contacto permanente con los vecinos del Parque de las Avenidas". La segunda para el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, "para que fiscalice cuáles son las condiciones en las que ese hostal se pueda abrir, el uso que se está dando y que cumpla con la normativa de manera estricta para prevenir posibles situaciones futuras".

"Si detrás de esto está el Gobierno de España yo le pediría que nos aclaren si tiene alguna intención de utilizar ese hostal porque ya nos hemos encontrado en varias ocasiones desgraciadamente con situaciones similares las que el Gobierno de España trae personas que se encuentran en determinadas situaciones, ya sea irregulares o de peticionarios de asilo, de las que no se da ningún conocimiento al Ayuntamiento de Madrid", ha advertido.

El alcalde ha puesto de ejemplo Carabanchel, donde no saben "quiénes están, cuántas personas, qué seguimiento se hace de ellas, del nivel de rotación que hay". "Lo que no queremos es encontrarnos por sorpresa, no por esas personas, a las que nosotros desde luego no queremos faltar el respeto y entendemos su situación, sino por lo que se puede generar lógicamente con los vecinos y los malos entendidos que pueda haber", ha subrayado.

Por eso ha vuelto a instar al Gobierno a que comunique "de inmediato" al Ayuntamiento "si tiene intención de utilizar ese hostal y que no vaya por la espalda como ha hecho en Carabanchel, que no hurte información como ha hecho en Carabanchel, que vaya de cara y diga cuál es la finalidad".

También ha dejado claro que el Consistorio va a cumplir la legalidad urbanística, es decir, si la actividad o el uso al que se quiere destinar el edificio está autorizado el Ayuntamiento "no puede decir nada". "Pero lo que sí podemos es pedir al Gobierno de España que nos diga si tiene algún plan de utilización de ese hostal", ha reiterado.