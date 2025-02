Almeida exige a Maroto su dimisión por "mentir de forma compulsiva" sobre Aldama: "No puede continuar"

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que dimita por "mentir de forma compulsiva" sobre el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama.

Así lo ha manifestado este lunes después de que Maroto haya asegurado que al PP "no le interesa la verdad" sobre este asunto y haya afirmado que "está siendo sometida a una caza de brujas y a un linchamiento" por "hacer su trabajo en denunciar las malas praxis y chanchullos que en el Ayuntamiento y la Comunidad están practicando"

"Reyes Maroto está tardando en irse del Ayuntamiento de Madrid y está tardando en pedirle perdón a los madrileños por haberles mentido de forma compulsiva para ocultar sus vergüenzas. No puede continuar un minuto más en política", ha lanzado el regidor.

Almeida ha cargado contra "la bajeza moral, ética y política que caracteriza al 'sanchismo'" y ha indicado que "no está a la altura de los madrileños" porque los ciudadanos "exigen a los representantes públicos actos ejemplares" y que "no mientan" con un caso "de corrupción gravísimo".

"Ahora ya sabemos que no solo era un WhatsApp aislado para hablar de un tema de Turespaña, sino que lo que estaba mintiendo acerca de haber negociado con un país extranjero y de hacerle una gestión como ministra de Industria a una persona que le había recomendado Aldama. Reyes Maroto intermedió ante el presidente de Colombia", ha recalcado.

CARGA CONTRA "LA MENTIRA" DEL 'SANCHISMO'

Para el regidor, la razón por la que Maroto "ha mentido" es porque tiene "vínculos con Víctor de Aldama". Así, ha insistido en que "no puede continuar ni un minuto más como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid".

"No puede ser que la mentira en el ecosistema del 'sanchismo' tenga premio en política y menos aún relacionada con una trama de corrupción. Que no recuerde haber llamado no se lo cree nadie. Es gravísimo que haya mentido a los madrileños, en el Senado y a los representantes de la soberanía nacional", ha subrayado.

Sobre la "caza de brujas" que ha denunciado el Maroto, Almeida ha criticado "su desfachatez" y ha remarcado que "ha mentido desde el primer minuto", por lo que ha defendido que los ciudadanos "no se merecen un ecosistema de mentira y odio"

"Este fin de semana no se ha celebrado el Congreso de la 'Izquierda Valiente' --en alusión al lema del PSOE-M--, sino de la izquierda que desgraciadamente odia y que entiende que el odio es la forma de hacer política. ¿De verdad que el proyecto de los socialistas para los madrileños es insultar, insultar, insultar y volver a insultar?", ha lanzado.