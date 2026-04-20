Almeida ha hablado "al menos 5 veces" con trabajadoras de escuelas infantiles en huelga y avanza una reunión formal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante la inauguración del nuevo campus universitario del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), a 8 de abril de 2026, en Madrid (España). Aunque el l Campus Universitario del Instituto de Estudios Bursá - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hablado "al menos en cinco ocasiones" durante los días que llevan en huelga las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales, para avanzar una próxima reunión formal con el equipo del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández.

Lo ha destacado tras la presentación del Open de Tenis de Madrid, después de que el Grupo Municipal Socialista haya reclamado que se liciten nuevos pliegos de gestión de las escuelas infantiles municipales este año 2026 porque la prórroga de dos años que pretende hacer el Gobierno municipal "supondrá negar a las trabajadoras las siguientes subidas salariales que ya les corresponden por el convenio colectivo firmado en 2025", ha sostenido la socialista María Caso.

"He hablado más veces con las trabajadoras de las escuelas infantiles en los últimos diez días que la portavoz socialista, Reyes Maroto, en los tres años que lleva de concejal del Ayuntamiento de Madrid", ha lanzado el alcalde, para asegurar que "esa reunión se va a producir". "Nosotros adquirimos ese compromiso y por supuesto lo vamos a cumplir", ha aseverado.