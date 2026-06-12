Almeida ironiza con hacer a Puente un reconocimiento como a los afiliados porque lo que hace por el PP "es impagable"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto de celebración de los 75 años de la adhesión de los pueblos de El Pardo y Fuencarral a la Villa de Madrid, en el Parque de la Mar Océana, a 12 de junio de 2026, en Madrid (España). El decre - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tirado de ironía al afirmar ante la prensa que una de las primeras personas que tendrá en mente cuando agradezca la victoria electoral en mayo de 2027 será al ministro de Transporte, Óscar Puente, e incluso propondrá a la presidenta del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, siguiendo con la ironía, que reciba algún reconocimiento, como se hace con los afiliados en la cena de Navidad, porque lo que hace por el Partido Popular "es impagable".

Desde la ermita de San Antonio de la Florida, el alcalde se ha referido al tuit que lanzó ayer Puente sobre la diferencia de los actos organizados en Madrid y Barcelona en la visita del Papa León XIV. "Lo que hemos visto estos días es que Barcelona sigue siendo la de las olimpiadas mágicas del 92. Creatividad, buen gusto, precisión. Y Madrid es la del 'relaxing cup of café con leche en la Plaza Mayor'. Almeida y Ayuso, dignos herederos de la Botella", escribía en la red social 'X'.

"Con Óscar Puente en política es saludable mantener las distancias y también tomárselo a chufla. Lo digo con respeto y, como quiero mantener las distancias porque no comparto absolutamente nada de la forma de hacer política ni de entender la política como él, pues creo que hay que tomárselo a chufla y a sentido del humor", se ha posicionado.

Y de ahí a la ironía. "Cuando obtenga la victoria electoral en mayo de 2027, una de las primeras personas en las que pensaré será Óscar Puente, se la dedicaré y se lo agradeceré porque pocas personas están haciendo por el proyecto del Partido Popular en la Comunidad de Madrid lo que está haciendo Óscar Puente", ha lanzado.

UN "RELAXING CUP OF COFFEE" ESPERANDO A QUE MAROTO SE PRONUNCIE

"Es impagable ese tuit para nosotros y creo que en la cena de Navidad, también lo hablaré con la presidenta del partido, donde siempre se hace un reconocimiento a afiliados, le propondré que hagamos un reconocimiento a Óscar Puente", ha continuado con la ironía. "Hay pocas personas que nos estén haciendo los favores que está haciendo Oscar Puente", ha seguido, tras insistir en su "agradecimiento profundo y sincero por todo lo que ha hecho para que pueda volver a ser alcalde de Madrid".

Almeida tiene una pregunta que le ronda la cabeza, "qué piensa de esto la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto". "¿Va a decir algo o no? ¿Reyes Maroto va a decirle a los madrileños si comparte la opinión de Óscar Puente sobre lo que ha pasado en la ciudad de Madrid con la visita del Papa o, por el contrario, entiende que la ciudad de Madrid ha respondido admirablemente y que no se merece ese tuit"?, se ha cuestionado.

"Y mientras espero esa opinión me tomaré una relaxing cup of coffee deseando que Reyes Maroto nos diga qué es lo que piensa", ha declarado a la prensa.

También se ha pronunciado en torno a las palabras del secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, quien ha declarado durante su discurso en el cierre de los Premios Público 2026 que "hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno".

LA "IMPRUDENCIA" CARACTERIZA A ÓSCAR LÓPEZ

"Quien tiene conocimiento de un delito tiene que tener la valentía de denunciarlo y no la cobardía de hacer un mitin y una entrega de premios. Yo creo que Oscar López, como siempre, tira la piedra y esconde la mano. La imprudencia le caracteriza enormemente a Óscar López", le ha dedicado Almeida.

Para el alcalde resulta "incompatible con la democracia" que "un un ministro pueda acusar impunemente de la comisión de un delito, en este caso a magistrados del Tribunal Supremo" y algo que en "cualquier Estado de Derecho serio" supondría que "este Óscar López no ocupara ningún cargo público" ya que tendría que haber dimitido de todas sus competencias.

GARCÍA ORTIZ Y SU "APELLIDO DE DELINCUENTE"

Es más, Martínez-Almeida ha sugerido que cuando se refiera por el nombre de pila del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, lo haga "dándole el apellido de delincuente" porque Álvaro García Ortiz es un delincuente condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo".

"Y en un Estado de Derecho las sentencias, aunque no se compartan, y eso es legítimo, se respetan. Lo que no podemos es ocultar la condición ni, por supuesto, reivindicar a una persona que tiene formalmente la condición de delincuente", ha zanjado.