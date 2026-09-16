Almeida lamenta la decisión de suspender Tapapiés y traslada el apoyo del Ayuntamiento para el próximo año

Archivo - Archivo.- Festival Multicultural de Tapas y Música en Lavapiés 'Tapapiés' en Lavapiés - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado este miércoles su respeto a la decisión de los organizadores del Festival de Tapas y Música de Lavapiés, Tapapiés, de celebrar este año su decimosexta edición y ha trasladado el apoyo del Ayuntamiento para el próximo año 2027.

En declaraciones a los medios en el Centro Municipal del Voluntariado, el regidor capitalino ha agradecido a la organización por "este paso atrás" para poder "dar un paso adelante el año que viene" al entender que en la anterior edición "de alguna manera se pudo desborrar o pudo haber molestias o pudo haber incomodidades".

En cualquier caso, ha remarcado que desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Centro "desde luego" que están "dispuestos a colaborar" de cara a la edición de 2027. "Si Tapapiés no se ha podido celebrar este año, esto no quiere decir que no se vaya a poder celebrar a lo largo de los años sucesivos", ha remarcado.

En un comunicado, Carmen Gordo, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12, responsable del evento, ha explicado que la entidad busca una fórmula "que no altere la convivencia con los vecinos y que satisfaga tanto a ellos como a los hosteleros y comerciantes".

Lavapiés se queda así, al menos temporalmente, sin una de sus celebraciones más concurridas después de quince ediciones consecutivas desde su puesta en marcha en 2011.