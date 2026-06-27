Almeida llega al Pleno del Estado de la Ciudad con "los deberes hechos" y con la vista puesta en las urnas de 2027

Archivo - Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno de Cibeles llega hoy, 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, sin una declara - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, llegará este martes al Pleno del Estado de la Ciudad "con los deberes hechos", en palabras de su mano derecha, la portavoz y vicealcaldesa, Inma Sanz, una sesión en la que hará un recorrido por lo que han dado de sí estos tres años de su segundo mandato, dibujará algunos de los retos que le quedan por delante --con la previsión de que la vivienda ocupe gran parte de su intervención-- y con el 23 de mayo de 2027, la cita con las urnas, como horizonte.

"Estoy a tope", aseguraba el propio Almeida hace un mes, cuando confirmó su intención de concurrir, por tercer vez, en la carrera electoral por la Alcaldía. Atrás quedaron las dudas abiertas, ese "procesión de reflexión" que abrió tras estrenar paternidad.

De él ha salido con las ideas claras: "Estoy plenamente convencido de que tengo la capacidad de poder seguir sirviendo a los madrileños, que desde la Alcaldía todavía tengo muchos proyectos por delante por hacer, tengo una enorme ilusión, creo que esta ciudad no tiene techo, que está imparable y merece muy mucho la pena continuar trabajando por todos los madrileños", afirmaba.

Las encuestas parecen soplar a su favor. Almeida revalidaría y ampliaría su mayoría absoluta con un escaño más para el PP en el Palacio de Cibeles si hoy se celebrasen elecciones municipales en la capital, sumando un total de 30 ediles 'populares', según una encuesta realizada por GAD3 para el Grupo Municipal Popular.

Con estos mimbres, Martínez-Almeida llegará al Pleno extraordinario, que arrancará a las 9.15 horas, el último de estas características del mandato porque el reglamento municipal exime de la obligación de celebrarlo en año electoral.

LA OPOSICIÓN

Para la jefa de la oposición, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, supondrá una vuelta al Pleno del Estado de la Ciudad después de que el año pasado --retrasado a septiembre por la baja de paternidad del alcalde-- diera el testigo a su segundo de a bordo, Eduardo Rubiño, por su baja de maternidad.

Maestre llegará a una sesión en la que se espera una posición crítica entorno a la gestión de Almeida y con alguna encuesta que la mantiene como jefa de la oposición. La misma de GAD 3 le da once ediles, uno menos de los actuales.

Rita Maestre ha confirmado su candidatura a las elecciones del 23 de mayo de 2027 presentando su lista a las primarias internas, 'Barrio a barrio: construyendo el cambio en Madrid', situando como uno de sus ejes la "fuerza de los barrios populares" y su movilización en 2027 "como motor de la alternativa" al PP. A Maestre le ha salido una competidora en las primarias, la candidatura de Más Madrid Abierto.

MAROTO Y LÓPEZ

Los socialistas de Reyes Maroto bajarían también un edil, hasta los diez, según el mismo sondeo. A cinco días vista del Pleno saltaba la bomba, la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Enma López, anunciaba su intención de concurrir a primarias. Lo hace porque quiere "ser alcaldesa" de Madrid, un paso que da siguiendo "el camino correcto", con el objetivo de "devolver la ilusión con un proyecto que enamore a esta ciudad".

Maroto, también secretaria general del PSOE Madrid Ciudad, ha venido trasladando desde hace años su intención de ser candidata en 2027. La doble candidatura será más que previsible que protagonice el encontronazo dialéctico con Almeida, quien decidió romper relaciones institucionales con la socialista en marzo de 2025 --situación que se mantiene hasta hoy-- tras unas declaraciones de la portavoz sobre las muertes en residencias de mayores durante la pandemia de Covid, palabras que luego matizó pero que han llevado a la concejala a los tribunales.

EL ÚLTIMO PARA ORTEGA

Y quien definitivamente no será candidato de Vox en las próximas municipales será Javier Ortega Smith, expulsado de la formación y con una tensa relación interna con la facción integrada por la autodenominada "portavoz legítima" del partido, Arantxa Cabello.

Javier Ortega Smith, igual que Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, edil que sigue de baja médica, fue expulsado definitivamente de Vox en abril de 2026 por la dirección nacional después de negarse a aceptar su relevo como portavoz en el Ayuntamiento. El edil y sus dos compañeros han recurrido a la Justicia, situación por la que se mantiene en la portavocía en Cibeles. La misma encuesta de GAD 3 da a Vox un edil más.