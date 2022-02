Almeida no considera un "problema" que Vox entre en un gobierno y rechaza admitir "lecciones de pactos" de Sánchez

"Lo que le tenga que recomendar o no a Casado es en conversación que hemos tenido o tendremos y ahí se queda", añade

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este miércoles que no considera "tan importante" ni considera un "problema" que Vox entre o no en un gobierno, tras las elecciones de Castilla y León, como que "Pedro Sánchez continúe en el Gobierno de España".

"El problema de España no es que Vox entre a un gobierno, sino el gobierno de Pedro Sánchez. No me parece tan importante para el futuro de España que Vox entre como que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno con apoyo de Bildu, ERC, con los que quieren concluir con el régimen constitucional del 78", ha manifestado ante los medio de comunicación desde Aluche, donde ha inaugurado la primera Oficina de Vida Independiente para personas con discapacidad intelectual.

Sobre la posibilidad de que el PSOE se abstenga para que el PP pueda conformar gobierno sin Vox, ha aseverado que no pueden "admitir lecciones de pactos de Sánchez en ningún momento" y ha defendido que en el PP prefieren "gestionar victorias que administrar derrotas".

"Parafraseando a Alfonso Guerra, a la mejor España, la del abrazo, no la va a conocer ni la madre que la parió", ha lanzado, para añadir a continuación que los principios del PP son sus "condiciones". Sobre estos ha dicho que son los que "siempre" ha defendido la formación y que todos los ciudadanos conocen, tales como la "unidad de España, la defensa de la Constitución, la defensa de la Monarquía, de la propiedad privada, del Estado de Derecho".

En este punto ha manifestado que "ojalá volviera el PSOE de la altura de miras, de la Transición, del consenso, el que posibilitó la Constitución a los españoles". Cree que ello "les daría una enorme tranquilidad que los dos partidos de Estado actuaran de forma conjunta".

"Pero a Sánchez no le puedes comprar un coche de segunda mano, porque te va a traicionar, ha naturalizado la mentira como forma de hacer política. Si quiere decir que es un hombre de Estado, lo tiene muy sencillo, que diga que no vuelve a pactar, pero mientras entienda la política desde la mentira, el engaño, lecciones de Sánchez no podemos aceptar ninguna", ha lanzado a continuación.

Reconoce que al PP le hubiera gustado ganar los comicios "por un margen mayor". En este punto ha aseverado que el líder de los 'populares' en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco "va a iniciar una ronda de diálogo con las diferentes fuerzas" y está "convencido de que la decisión que tome Mañueco será la mejor decisión para Castilla y León".