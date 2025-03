Almeida no quiere "saber nada" de Maroto hasta que no haya una "disculpa pública y sintácticamente comprensible"

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que no quiere "saber nada" de la portavoz socialista, Reyes Maroto, hasta que no haya una "disculpa pública y sintácticamente comprensible".

Desde la presentación del soterramiento del Paseo de la Castellana, el primer edil ha aseverado que no va a reconsiderar la decisión de romper relaciones institucionales con Maroto "hasta que no haya una disculpa pública e inequívoca" porque cree que lo que públicó en 'X' no lo hubiera firmado "ni un niño de Primaria". "No hubiera pasado el informe Pisa", ha ironizado.

En todo caso, el primer edil cree que "no hay una disculpa" de manera directa "a las personas ofendidas a las que llamó asesinas" de personas mayores en residencias durante las primeras semanas de la pandemia. "No vamos a reconsiderar esta decisión mientras que no haya una declaración pública de rectificación y una petición de disculpas que sintácticamente sea comprensible por el común de los madrileños", ha reiterado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))