Almeida reconoce que la forma "no es la más ortodoxa" pero "hay un dictador menos" y recuerda que "Faes no es el PP"

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que la forma en la que Nicolás Maduro fue capturado de Venezuela posiblemente "no sea la más ortodoxa" pero se ha conseguido que haya "un dictador menos en el mundo", para recordar que Faes, que ha tenido un posicionamiento duro contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no es el PP", aunque para el regidor sea "una fundación de referencia", y que la línea 'popular' la marca la dirección del partido, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, el primer edil ha insistido en que "la forma no es la que convence a todos" y que pueden no corresponder con el derecho internacional pero "hay un dictador menos en el mundo" y eso es motivo de alegría.

"Esto tiene que continuar y el futuro venezolano no pasa por Delcy Rodríguez sino por respetar la voluntad de los venezolanos, que dijeron claramente que Edmundo González Urrutia es el presidente legítimo y que María Corina Machado es un símbolo de resistencia moral que tiene que tener un papel importante", ha sostenido.

Almeida ha recordado que "Estados Unidos no había reconocido a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y no se le persigue por ser ese jefe de Estado que no se reconoce, se le persigue por ser un narcotraficante con una serie de causas penales que están en Estados Unidos, que se están siguiendo en Nueva York".

El alcalde madrileño tiene claro que la captura de Maduro supone para la Unión Europea "una oportunidad de ser esa lucecita que dice que la democracia liberal es el mejor mensaje de esperanza que se puede tener en estos momentos".

