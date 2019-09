Almeida reconoce que "Madrid no está lo limpio que debería" pero que "4 años de abandono no se solucionan en 65 días"

Publicado 17/09/2019 11:24:39 CET

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este martes que "es cierto" que la capital "no está lo limpia que debería estar". "No negamos la realidad, pero cuatro años de abandono no se solucionan en 65 días", ha indicado durante su intervención en el desayuno informativo de Europa Press, en el Hotel Villa Magna.

Martínez-Almeida ha reconocido que hay "un problema", algo que "el anterior equipo de Gobierno no asumía". En este punto ha reiterado que en estos días hay "500 personas trabajando más que en septiembre del año pasado" en la limpieza de Madrid.

Además, ha asegurado que ya se están redactando los nuevos pliegos de los contratos de limpieza para la ciudad de cara a enero de 2021.