Almeida reitera que es partidario de que Carromero comparezca en comisión, que ve "desnaturalizada" por la oposición

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este miércoles que es partidario de que el exdirector general de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, comparezca en la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, si bien cree que la misma se ha "desnaturalizado" por la acción de los grupos de la oposición.

Carromero fue uno de los primeros nombres en aparecer en las informaciones sobre el presunto espionaje y la primera dimisión. Tal y como ha señalado el regidor en varias ocasiones, dejó el cargo para no comprometer el nombre del Consistorio y para "poder defenderse mejor".

Pese a que estaba citado en comisión este pasado lunes, Carromero comunicó que no podría acudir y se abría a hacerlo en otra fecha. "Estoy seguro de que si el PP lo ha pedido, somos partidarios de que asista a la comisión. No voy a interferir ni en la comisión ni en el funcionamiento. El 9 de mayo compareceré. Cuándo comparezcan los demás no es una opinión mía. Es algo que corresponderá a la Junta de Portavoces y al presidente de la comisión", ha trasladado ante los medios de comunicación desde la nueva Unidad Integral de Distrito de Samur y Policía Municipal en Retiro.

Martínez-Almeida cree que los grupos de la oposición "han desnaturalizado la comisión", ya que "se han realizado comparecencias que no tienen nada que ver". "Si Ayuso, que es la persona sobre la que presuntamente se quería obtener información, dice que no le interesa nada, es porque se ha convertido la comisión por parte de la oposición en un circo", ha subrayado.

En este punto considera que "hay comparecencias que no tienen ni lógica ni conexión, pero ahora les permite decir que la comisión está siendo un fracaso". A la portavoz socialista en Cibeles, Mar Espinar, le ha solicitado que "no le pida llevar a nadie" a comparecer "si ella no es capaz de llevar a Félix Bolaños (ministro de Presidencia)".

Sostiene que "la oposición sabe que no ha habido encargo ni un euro de dinero público" y que "el camino más corto" para servir al interés general de los madrileños "no es convertir la comisión en un circo".