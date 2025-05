MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, también por carta, reprochándole su "responsabilidad en comportamientos inclasificables" y que no se disculpara por insultarle en un Pleno anterior llamándole "cara de payaso" a micrófono cerrado.

A primera hora de esta tarde la portavoz del PSOE ha enviado una carta al alcalde en la que pide que cese al presidente del Pleno, Borja Fanjul, porque ha "obviado" el "comportamiento intimidante" que la concejala del PP Andrea Levy ha tenido con el socialista Antonio Giraldo.

Tras leer en la misiva de Maroto una referencia a "comportamientos contrarios a las normas de conducta que se llevan produciendo desde hace meses en el Pleno", el primer edil ha tirado de ironía en una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que le dice que durante un instante tuvo "la esperanza de que tuviera como objeto asumir su responsabilidad personal y la del Grupo Municipal Socialista en los repetidos comportamientos inclasificables que, efectivamente, han tenido lugar en los últimos tiempos".

"Por supuesto esta esperanza se ha visto disipada muy pronto al seguir leyendo su misiva en la que, lejos de reconocer su papel en esta escalada de crispación, se limita a hacer infundadas acusaciones llegando incluso a pedir el cese del Presidente del Pleno", ha continuado. El contenido y las exigencias de su carta le "obligan a hacer un repaso de algunos, ni mucho menos todos, los momentos en los concejales socialistas han llevado a cabo comportamientos intolerables en cualquier servidor público".

Arranca Almeida con el Pleno del pasado 29 de octubre, en el que Maroto le insultó en el Pleno del Ayuntamiento Ilamándole "cara de payaso". "No fue la primera vez que me insultaba: el 3 de mayo del año pasado me había llamado "rey del cinismo" en la red social 'X' y en diciembre de 2023 le tildó de "terrorista climático en varias declaraciones a medios".

Continúa Almeida apuntando que el 28 de septiembre de 2023, en uno de los primeros plenos de la legislatura, un concejal del PSOE le puso la mano en la cara tras su intervención; el pasado 13 de marzo Maroto tildó de "asesinatos" los fallecimientos en las residencias durante la pandemia, y el 26 de marzo un concejal del PSOE insultaba al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento llamándole "mafioso".

"Son sólo algunas de las afirmaciones y gestos en las que ha incurrido usted, con el agravante de ser la portavoz del Grupo Municipal Socialista, o algún miembro de su grupo", le ha afeado.

UN COMENTARIO "SIN TINTE HOMÓFOBO"

Llegados a este punto de la carta, el alcalde le traslada dos aclaraciones. La primera es que el comentario de la concejala Andrea Levy "no tenía ningún tinte homófobo" y, en segundo lugar, "que cuando ésta se acercó a la bancada socialista su intención no era invadir el espacio del edil socialista sino precisamente darle explicaciones".

"Permítame asimismo la reflexión de que cuando usted me llamó 'cara de payaso' el pasado 29 de octubre hubiera agradecido un comportamiento análogo al de Andrea que hoy, desde la cordialidad, trató de aclarar lo sucedido", ha apuntado.

Para finalizar, Almeida subraya que los representantes de los ciudadanos tienen "el deber de debatir conjugando un franco contraste de opiniones con el decoro que se exige, además de la vocación de servicio".