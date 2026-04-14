Almeida reta a la 'chavista' Maestre a ir a tribunales y ve cobardía en no decir que "está contra María Corina Machado"

Archivo - La líder opositora venezolana María Corina Machado - Cristobal Basaure Araya/SOPA Ima / DPA - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha retado a la portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición, Rita Maestre, de quien ha criticado que su "origen político es el 'Chávez vive'", que acuda a los tribunales si cree que se está vulnerando el reglamento municipal con la entrega este viernes de la Llave de Oro de la ciudad a la líder opositora venezolana María Corina Machado y, en todo caso, lo que ve es cobardía al no atreverse a decir que "está en contra" de la Premio Nobel de la Paz 2025.

"Yo supongo que la portavoz municipal de Más Madrid, cuando ve que hay una vulneración del ordenamiento jurídico, no se queda de brazos cruzados sino que se irá a los tribunales. ¿O qué quería, el titular sin más?", ha espetado desde la Escuela Municipal de Empleo Verde y Oficios.

También se ha preguntado si no responderá a una "posición débil" de Maestre, que sólo busca "esconder el hecho de que no apoya que la Premio Nobel de la Paz, una mujer como María Corina Machado vaya a tener un reconocimiento".

"Como no puede decir demasiado y como no tiene la valentía de decir abiertamente que está en contra de María Corina Machado, que está en contra de lo que está pasando en Venezuela, que su origen político es 'Chávez vive', porque todos sabemos que ese es su origen político, como el de sus compañeros de partido, dice que esto no cumple el reglamento. Bueno, pues si no cumple el reglamento que se vaya a los tribunales porque yo cuando veo que hay algo que no cumple lo que hago es ir a los tribunales", ha contestado Almeida.

Sin embargo, cree que Rita Maestre "es tan cobarde" para "no decir abiertamente que está en contra de María Corina Machado que se tiene que aferrar a la excusa de un reglamento". Después de subrayar que "es legítimo discrepar" sobre las Llaves de Oro, el alcalde ha puesto el foco en que la portavoz de Más Madrid "no ha tenido una sola palabra de reconocimiento hacia María Corina Machado", a quien ha calificado de "mujer admirable que le ha echado una valentía tremenda y que se ha jugado la vida por la democracia".

Detrás de la crítica de Maestre sólo ve "un ejercicio de hipocresía". "Si cree que se vulnera el reglamento, que tenga la valentía de irse a los tribunales. Si no es la cobardía de querer criticar por criticar", ha zanjado.