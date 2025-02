Almeida siente "infinito" que "estafaran" al Ayuntamiento, donde "no ha habido ni un Koldo ni un Ábalos"

"Me niego a achacarle responsabilidad alguna a cualquiera de las personas que intervino en esa contratación", ha subrayado

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que le "escandaliza" un audio que se ha conocido del comisionista de las mascarillas Luis Medina en el que hablaba de "pelotazos" y de operaciones para evitar una inspección por blanqueo de capitales, además de sentir "infinito" que "estafaran" al Ayuntamiento, donde "no ha habido ni un Koldo ni un Ábalos".

"Siento infinito que nos estafaran, siento infinito que nos engañaran en un momento tan dramático como el que vivíamos. Nosotros lo único que queríamos era darle medios a la policía municipal, a los conductores de EMT, al Samur, a bomberos y a tantos y tantos empleados públicos que aquellos días dramáticos estaban en la calle cumpliendo con su deber, poniendo en riesgo su propia integridad física e incluso su vida", ha destacado desde Ventas.

El Ayuntamiento "lo que hizo en el peor momento de la pandemia fue conseguir un millón de mascarillas, lo cual no era fácil porque no lo podían conseguir las comunidades autónomas y los gobiernos". Se hizo en "un momento de caos como aquel, porque no había ni reuniones presenciales, todo se tenía que hacer por WhatsApp", ha recordado.

"Me niego a achacarle responsabilidad alguna a cualquiera de las personas que intervino en esa contratación. Cuando a uno le estafan y cometen un delito, la responsabilidad no es del estafado, la responsabilidad es del que comete el delito", ha incidido. "Sí, nos estafaron, nos engañaron en el peor momento de la pandemia, lo siento infinito, pero no voy a responsabilizar a nadie de los que estuvieron en ese proceso de contratación", ha reiterado.

La situación es muy diferente, ha afirmado, con respecto al Gobierno de España. "Ahí estaba el ministro más poderoso del gobierno de Sánchez y secretario de Organización del PSOE forrándose junto con su amigo Koldo a costa de las mascarillas y vendiéndolas a los gobiernos autonómicos del PSOE. No es lo mismo lo que pasó en el Ayuntamiento de Madrid, donde se produjo una estafa, un engaño", ha manifestado.