Almeida tacha de "pagafantas del Gobierno" a Más Madrid y señala al PSOE por "utilizar a delicuentes"

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tachado a Más Madrid de "pagafantas del Gobierno más corrupto que jamás ha habido en España", para señalar al PSOE por "utilizar a delicuentes para destruir a una persona que trabaja en la Guardia Civil".

En un tenso debate en el Pleno de Cibeles, el primer edil no ha entendido que Maestre se haya referido a una actuación del PP como marcada por "tintes mafiosos al día siguiente de saber que forma parte de un gobierno en el que el PSOE auspicia la utilización de la Fiscalía en conversación con un delincuente para destruir a una persona que trabaja en la Guardia Civil".

Cree que a Maestre le resulta "indiferente porque no tiene más futuro que sobrevivir y permanecer en la política a cualquier precio. "Y si dentro de dos años salva su escaño le parecerá bien y si se tiene que integrar en el PSOE pues se integrará en el PSOE. No tiene más principios", ha afeado a la jefa de la oposición.

Sobre el atropello a un niña por el coche en el que circulaba el director de la Policía, Pablo Enrique Rodríguez, Almeida cree que la izquierda le está dedicando a "un incidente de tráfico una atención obsesiva".

Tampoco cree que Más Madrid, como ha afirmado, quiera una Policía de proximidad porque si no durante su Gobierno no hubiera disminuido la plantilla. "Y por mucho que intente manchar la figura del director general de la Policía Municipal es que tiene un currículum intachable y una formación académica extraordinaria, por mucho que le moleste. Y ese día no se hizo nada distinto de lo que se hizo en otros accidentes que se produjeron en la ciudad", ha defendido.

A lo que ha añadido que si tiene dudas sobre el atestado "lo que tiene que hacer es irse a un juzgado y presentar una denuncia por delito de falsedad de documento público y dejar de insinuar nada".